Muere el escritor Larry McMurtry, guionista de 'Secreto de la montaña'

Escucha esta nota aquí

El escritor estadounidense Larry McMurtry, famoso en particular por haber coescrito el guión de la película "Secreto de la montaña", falleció a los 84 años, informó el viernes su agente a la AFP.

"Larry McMurtry falleció anoche, 25 de marzo, de un paro cardíaco", dijo Amanda Lundberg.

El escritor "estaba rodeado de los seres queridos con quienes vivía, incluida su compañera de escritura Diana Ossana, su esposa Norma Faye y sus tres perros", agregó en un comunicado.

Su hijo, el cantante de folk James McMurtry, y su nieto también estaban presentes junto al artista, quien será enterrado en su estado natal de Texas.

Larry McMurtry compartió en 2006 con Diana Ossana un Oscar por el guión de "Secreto de la montaña", una adaptación de un cuento de Annie Proulx, en el que el escritor tejano revisita el western, su género favorito, a través del prisma de una historia de amor homosexual entre dos vaqueros.

El filme, muy exitoso, obtuvo un Oscar al mejor director y una nominación en la categoría de mejor largometraje.

Descrito como "el Flaubert de las grandes llanuras" por uno de sus editores, McMurtry escribió una treintena de novelas, incluido su éxito "Lonesome Dove", y más de cuarenta guiones.

Su novela "Horseman, Pass By", de principios de la década de 1960, fue adaptada al cine con el título "The Wildest Of All", con Paul Newman y Patricia Neal.

Los temas del vaquero y del Estados Unidos rural estaban también presentes en su novela "The Last Picture Show", que McMurtry adaptó como guion para la película del mismo nombre dirigida por Peter Bogdanovich en 1971 y que ya le había valido una nominación al Oscar.

Apasionado por los libros, el escritor abrió a finales de la década de 1980 una de las librerías independientes más grandes de Estados Unidos en la pequeña localidad texana de Archer City, donde nació.