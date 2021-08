Muere el saxofonista y compositor de UB40, Brian Travers

Escucha esta nota aquí

Brian Travers miembro fundador de la banda de reggae UB40 murió en su casa de Moseley rodeado de su familia este domingo 22 de agosto, informó este lunes The Guardian.

En una declaración publicada por la banda dice: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro compañero, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical Brian David Travers.

“Brian falleció ayer por la noche después de una larga y heroica batalla contra el cáncer.

“Nuestros pensamientos están con la esposa de Brian, Lesley, su hija Lisa y su hijo Jamie.

"Estamos todos devastados por esta noticia y les pedimos que respeten la necesidad de privacidad de la familia en este momento".

Travers formó la banda en 1978 con músicos de varias escuelas de Birmingham, eligiendo su nombre como referencia a un formulario emitido para las personas que reclamaban prestaciones por desempleo en ese momento.

La banda ha producido éxitos como Red Red Wine y (I Can't Help) Falling in Love With You y ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo.



Han tenido más de 40 canciones Top 40 en el Reino Unido y son reconocidos como una de las bandas más exitosas del país.



La última actuación de Travers con la banda fue en un concierto en diciembre de 2019 celebrado en el Arena Birmingham.

En marzo de 2019 se perdió la gira de aniversario de la banda después de sufrir una convulsión en casa y se descubrió que tenía dos tumores en el cerebro.

Una declaración del Dr. David Jenkinson, director ejecutivo interino de Brain Tumor Charity, dijo: “Todos nosotros en Brain Tumor Charity estamos profundamente entristecidos por la muerte de Brian.

“Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los que se sintieron inspirados por su carrera y el éxito de la banda. Su pérdida es un recordatorio feroz de por qué debemos avanzar más y más rápido cada día en la batalla contra los tumores cerebrales, para que otras familias no tengan que soportar este tipo de angustia en el futuro.

“Estamos comprometidos a luchar por todas aquellas personas cuyas vidas se ven trastornadas por esta devastadora enfermedad”.

La formación de la banda se mantuvo igual durante casi tres décadas hasta enero de 2008, cuando Ali Campbell dejó la banda.

En junio de este año, el líder de UB40, Duncan Campbell, anunció su retiro de la música debido a problemas de salud y fue reemplazado por el músico de Kioko Matt Doyle como cantante principal de la banda.

Doyle se unió a la formación más reciente de Robin Campbell, Jimmy Brown, Earl Falconer, Norman Hassan, Laurence Parry, Tony Mullings, Martin Meredith y Travers.