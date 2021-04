Muere Felix Silla, el actor que hizo del Tío Cosa en 'Los locos Adams'

Escucha esta nota aquí

Felix Silla, el actor que interpretó al peculiar Tío Cosa en “Los locos Adams” murió este vierne de cáncer de páncreas. Tenía 84 años y falleció en Las Vegas, según informó Gil Gerard, quien coprotagonizó con él la serie “Buck Rogers en el siglo 25”, informó el portal Deadline.

Silla se puso una larga cabellera de cuerpo entero, gafas de sol y un sombrero bombín para lograr el papel del Tío Cosa, al que solo los miembros de la familia Addams podían entender, gracias a su extraño murmullo. Ese papel fue uno de varios en los que la cara de Silla pasó desapercibida, incluidas las apariciones como el robot Twiki en “Buck Rogers” y como un Ewok en ala delta en “Star Wars: Episodio VI - El regreso del Jedi “

Un papel en el que se le pudo ver fue el del villano Litvak, quien interpretó a Sam Spade Jr. de George Segal en la secuela de El Halcón Maltes”, “El pájaro negro” (1975).

Silla, nació en Italia, medía poco más de un metro y pesaba escasos 31 kilos. Llegó a los Estados Unidos en 1955 y realizó una gira con el circo Ringling Bros. y Barnum & Bailey Circus como trapecista . Llegó a Hollywood en 1962 y trabajó como extra.

Sus habilidades y pequeña estatura lo llevaron a protagonizar una gran variedad de papeles, incluida la película de comedia de "Gig Young-Shirley Jones" , " Ticklish Affair", el episodio de Bonanza "Hoss and the Leprechauns", y en el piloto de "Star Trek The Cage" en 1965.

Más tarde apareció en "El Planeta de los Simios"(1968), "Demon Seed " (1977) e "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984). Hizo acrobacias en varias películas importantes, incluidas "ET", "Poltergeist", "The Golden Child" y "Batman Returns" (1992), entre muchas otras películas.

Silla debutó en “Los locos Adams en 1965 en un episodio en el que un cuidador del zoológico quería ponerlo en una jaula. El personaje fue creado por un productor y no estaba en los dibujos animados de Charles Addams que fueron la inspiración para la serie de televisión. La voz del Tío Cosa tampoco era de Silla, sino que fue proporcionada por el ingeniero de sonido Tony Magro en posproducción.

Luego apareció muchas veces en el programa, porque se convirtió en uno los personajes favoritos de los fanáticos

Lo sobreviven su esposa, Sue, con quien se casó en 1965, y sus hijos, Bonnie y Michael.