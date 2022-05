Muere Fred Ward, protagonista de ¿Y dónde está el policía? y Terror bajo la tierra

Escucha esta nota aquí

El actor de Hollywood, Fred Ward, quien protagonizó el clásico de acción de los 90, Tremors, conocida en Latinoamérica como "Terror bajo la tierra" junto a Kevin Bacon, murió a la edad de 79 años, dio a conocer su representante, aunque hasta el momento no han aclarado las causas del fallecimiento.



Un representante de Ward le dijo al tabloide estadounidense TMZ que Ward murió el pasado 8 de mayo, pero la noticia se dio a conocer hasta este viernes 13. Mientras que la causa de la muerte no está clara, se sabe que el último deseo del actor fue que se hicieran tributos conmemorativos al Centro de Encefalopatía Traumática Crónica de la Universidad de Boston.



Su papel en "Terror bajo la tierra" fue uno de sus papeles más reconocidos, pero ganó un Globo de Oro como parte del elenco de "The Right Stuff". A lo largo de su carrera, Ward también tuvo papeles en "True Detective", "Grey's Anatomy", "ER", "Miami Blues", "The Player" y "Short Cuts".







Ward continuó su carrera en Hollywood hasta el año 2018, y de acuerdo a su representante, pasó los últimos años de su vida pintando, según se dio a conocer en TMZ.



Fred Ward estaba casado con Marie-France Ward, desde hace 27 años, con quien tuvo un hijo de nombre Django. Antes de comenzar a actuar sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante tres años y se desempeñó en diversas actividades como leñador en Alaska, boxeador y cocinero de comida rápida.



Ward hizo su debut en la pantalla grande en "Ginger in the Morning" de 1974 después de comenzar en televisión, y luego apareció en series como "Quincy", "ME" y "The Incredible Hulk".



