Muere George Segal, popular actor de Hollywood, de los años 60 y 70

George Segal , cuya larga carrera incluyó interpretar a Albert "Pops" Solomon en " The Goldberg" y obtuvo una nominación al Óscar como actor de reparto por "¿Quién teme a Virginia Woolf?", murió el martes, a la edad de 87 años.

"La familia está devastada al anunciar que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de la cirugía de bypass", comunicó su esposa Sonia, mensaje que fue reproducido por la revista Variety.

Abe Hoch, mánager de Segal desde hace años, dijo: “Me entristece el hecho de que mi amigo cercano y cliente de muchos años haya fallecido. Extrañaré su calidez, humor, camaradería y amistad. Era un ser humano maravilloso ".

Algunos de los principales directores de las décadas de 1960 y 1970, incluidos Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky y Sidney Lumet, eligieron a Segal por su calidad de hombre común y gentilmente humorístico, y a menudo interpretó a un profesional desafortunado o un escritor complicado, explica la nota de Variety.

En la adaptación de Edward Albee de 1967 de Nichols "¿Quién teme a Virginia Woolf?", Segal interpretó a un profesor universitario que se ve atrapado en una noche de juegos mentales sicológicos con Richard Burton y Elizabeth Taylor. La película fue nominada a 13 premios Óscar, incluido el de Segal como mejor actor de reparto.

Segal apareció en las ocho temporadas de la comedia de ABC "The Goldberg" como el abuelo del clan basado en la familia del creador Adam F. Goldberg.

El genial actor fue fundamental en películas de finales de los 60 y 70 como "Bye Bye Braverman", "A Touch of Class", "The Hot Rock" y "Fun With Dick and Jane". Otros créditos notables durante este período incluyeron la comedia romántica "The Owl and the Pussycat", en la que coprotagonizó con Barbra Streisand, "Loving", "Who Is Killing the Great Chefs of Europe?" "El hombre terminal" y "El pájaro negro".

Actuó como abogado en la comedia de Carl Reiner "¿Dónde está papá?", Con Ruth Gordon que aparecía como su madre confundida, e interpretó a otro abogado en "Blume in Love" de Mazursky. En “California Split” de Altman, coprotagonizó con Elliot Gould a un hombre que cae en una adicción al juego.

Nacido en Great Neck, Nueva York, Segal estudió en el Actor's Studio y apareció en espectáculos de Broadway como "Gideon" y "Rattle of a Simple Man".

Después de firmar con Columbia Pictures, tuvo su primer papel cinematográfico en "The Young Doctors". Después de varias apariciones en televisión, ganó su primer papel importante en una película en "Ship of Fools" de Stanley Kramer y luego apareció en "King Rat". También protagonizó varias películas de televisión aclamadas, como "Of Mice and Men", "Death of a Salesman" y "The Desperate Hours".

Disfrutaba tocando el ukelele y el banjo. Hizo un álbum de música de banjo con su banda The Imperial Jazz Band y actuó en “The Tonight Show”.

Después de un período de menos actividad, en la década de 1980, apareció en algunas películas populares como "Look Who's Talking", una nueva generación de directores mostró interés en Segal como actor de reparto y apareció en "To Die For," de Gus Van Sant. "Flirting With Disaster" de David O. Russell y "The Cable Guy" de Ben Stiller. En "Entourage", Segal interpretó al veterano manager Murray Berenson.

Además de su esposa, le sobreviven dos hijas, Elizabeth y Polly Segal y tres hijastros.