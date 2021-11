Muere hermano de reguetonero Arcángel en un accidente de auto

Escucha esta nota aquí

"Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido", dice parte del doloroso mensaje de desahogo de Arcángel por la muerte de su hermano menor, Justin Santos, de 21 años.

Según medios estadounidenses, Santos falleció en un accidente automovilístico en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan de Puerto Rico. Una mujer, presuntamente en estado de ebriedad, chocó contra el vehículo en el que se desplazaba, provocando que salga expulsado y fallezca a causa de las lesiones.





"Mi hijo, mi hermanito, mi amigo. Te vi nacer y te crie junto a mi madre con todo el amor del mundo. Cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto", sigue contando en Instagram Arcangel, de 35 años, que desde la noticia, la madrugada del domingo no ha dejado de compartir su dolor.

Colegas de la música han estado pendientes de músico, que en 2019 presentó fallas cardíacas y un problema cerebral que lo obligaron a descansar de los escenarios.



Alejandro Sanz, Don Omar, Prince Royce, Wisin, Yandel y Sech son algunos de los famosos que le enviaron sus condolencias y aliento.