Muere Jeff LaBar, guitarrista de la banda de glam rock Cinderella

Jeff LaBar, miembro de la banda de glam rock Cinderella, murió este jueves, según lo confirmaron familiares del músico al medio TMZ. El cuerpo de guitarrista fue hallado sin vida en su departamento en Nashville (Tennessee, Estados Unidos).



"Acabo de recibir la llamada… mi padre, mi héroe, mi ídolo, falleció hoy. Actualmente estoy sin palabras”, escribió en su cuenta de Instagram Sebastian LaBar, hijo del músico, quien también es guitarrista.



LaBar fue encontrado muerto en su apartamento por su primera esposa, Gaile LaBar-Bernhardt. Aún no se conoce su causa de muerte.



Cinderella es una de las bandas más destacadas del glam rock. Don’t know what you got y Nobody’s fool son dos de sus canciones más conocidas.

La banda estadunidense vendió cerca de 15 millones de copias en todo el mundo de sus cuatro álbumes de estudio lanzados entre 1986 y 1994. La banda se tomó un breve descanso a mediados de los 90 y aunque ha tocado en vivo en varias oportunidades, no ha vuelto a lanzar música nueva.



Jeff LaBar nació el 18 de marzo de 1963. Entró a la banda luego que el guitarrista fundador, Michael Kelly Smith, renunciara en 1985. Jeff se convirtió en el guitarrista principal de la banda hasta sus últimas presentaciones en 2017.

Además de su trayectoria con Cinderella, LaBar lanzó un disco como solista titulado One for The Road (2014).