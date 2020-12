Muere Jeremy Bulloch el primer Boba Fett de la saga de Star Wars

Escucha esta nota aquí

Jeremy Bulloch, el actor que interpretó a Boba Fett en la trilogía original de Star Wars , falleció este jueves, a la edad de 75 años, en su natal Inglaterra, después de complicaciones en su salud debido a la enfermedad de Parkinson que sufrió por años, informó la revista Hollywood Reporter.

El actor Daniel Logan, quien se acercó a Bulloch después de interpretar una versión más joven de Boba Fett en “Star Wars: Attack of the Clones de 2002”, confirmó el fallecimiento del actor.

“Jeremy fue quien me enseñó a ser un caballero e interactuar con los fanáticos en las convenciones y estar presente", dijo Logan a la revista The Hollywood Reporter tras la noticia de la muerte del actor. "Era un verdadero caballero inglés", agregó.

Bulloch pasó sus últimas semanas en el Hospital St George en Tooting, cerca de la casa donde él y su esposa, Maureen, habían vivido durante más de 50 años, según un comunicado en el sitio web del actor . "Maureen y dos de sus hijos, Jamie y Robbie, estuvieron con él durante sus últimos días", se lee en el comunicado.

Bulloch interpretó al misterioso cazarrecompensas favorito de los fanáticos en “El Imperio contrataca” y El regreso del Jedi”. El actor inglés tuvo una larga carrera, con participaciones en varias películas y programas de televisión, incluidos “Doctor Who” y “Robin of Sherwood”.

En las películas de Star Wars , Bulloch usó el disfraz de Fett, pero la voz del personaje fue inicialmente proporcionada por Jason Wingreen antes de las versiones actualizadas con Temuera Morrison, quien actualmente interpreta el papel de Boba Fett en “The Mandalorian”.

Bulloch tuvo un cameo en “Empire” e interpretó a un oficial imperial en “Cloud City”. También tuvo un cameo en “Star Wars: Episodio III - Revenge of the Sith”, de 2005.

Bulloch era el medio hermano del productor de Star Wars , Robert Watts, quien trajo al actor para ver si el disfraz de Boba Fett le quedaba bien. Bulloch comentó en una entrevista de 2015: “Recuerdo que George Lucas dijo: 'Bienvenido a bordo. No es un papel importante, pero creo que te divertirás un poco ' "

"No es un papel importante" no podría haber sido más inexacto. Si bien en ese momento se pensó que el personaje sería menor, Boba Fett tomó vida propia gracias al notorio especial de vacaciones de Star Wars de 1978 en el que Fett apareció como un personaje de dibujos animados. Los fanáticos estaban tan cautivados por él que los fabricantes de juguetes Kenner hicieron una figura de acción de Boba Fett que se lanzó con otros juguetes de la primera película, “A New Hope”. En realidad, es una versión de la figura de Boba Fett que se considera el Santo Grial entre los coleccionistas de juguetes. La imagen y la tradición de Boba Fett han perdurado y han ayudado a inspirar a “The Mandalorian” , el gran éxito de Disney +.

Nacido en Market Harborough, Leicestershire, Inglaterra, Bulloch se formó en Corona Stage Academy. Tuvo más de 100 créditos de actuación, incluidas películas como “Summer Holiday” y “Octopussy”.

Pero fue Boba Fett quien mantuvo un lugar especial en su corazón, con el actor pasando décadas recorriendo el circuito de convenciones para reunirse con los fanáticos.

"Tenía salas de cosas, letras y obras de arte hechas por fans", dice Logan sobre la relación especial de Bulloch con sus seguidores.

Lejos del mundo del espectáculo, Bulloch era un talentoso futbolista y jugador de críquet, dice su familia. También apoyó a varias organizaciones benéficas, incluido Great Ormond Street Hospital, que salvó la vida de su nieta.

A Bulloch le sobreviven su esposa, tres hijos y 10 nietos.