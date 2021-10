Muere Juan de América, el cantante que dio a conocer 'Niña camba' y otros éxitos del folclore oriental

Escucha esta nota aquí

El cantante y actor Carlos Germán Suárez Becerra, más conocido como Juan de América falleció la tarde de este miércoles, informó la cuenta oficial de Santa Cruz Films Producciones (Safripo), productora con la que incursionó en la actuación.

El conocido intérprete fue el primero en grabar temas como “Niña Camba” y “No volveré a querer”. En su carrera como solista compartió escenario con artistas como Hugo del Carrill y además de actuar en las teleseries de Safipro, partició en un par de películas y videoclips de Aldo Peña.

Suárez Becerra nació en "La Arboleda", estancia familiar cerca de Trinidad, Beni, el 7 de diciembre de 1935. A los 10 años una profesora de su escuela de Trinidad descubrió sus cualidades vocales y desde ese momento fue el encargado de amenizar las veladas artísticas

A los 16 años formó el trío Los Carlos junto con Guillermo Chávez y Carmelo Guzmán, que luego destacaría como compositor de importantes temas del folclore oriental y luego pasó a formar parte del trío Los Ases Andinos, para luego iniciar su carrera como solista, que lo llevó hasta Buenos Aires, donde el prestigioso músico Horacio Malvicino lo oyó cantar y junto al productor Osvaldo Parrondo lo convencieron de ser sus representantes, pero con la exigencia de que se presentara con el nombre artístico de Juan de América.

De esa época es que nació su amistad con artistas como Hugo del Carrill, Julio Jaramillo y el Polaco Goyeneche. Este último incluso lo invitó a participar de una de sus giras que haría por varias ciudades argentinas, pero que no pudo concretar debido a sus compromisos musicales.

Difusor de la música

Juan de América merece un reconocimiento especial dentro de la música popular boliviana, ya que gracias a él se dieron a conocer temas que ahora forman parte del acervo musical del país. Uno de los más conocidos es “Niña camba”, de César Espada, él fue el primero en grabarla y darla a conocer. En una entrevista de 2017 de El Deber, el cantante contó que estaba en La Paz grabando para un sello discográfico y le faltaba algunos temas.

“Llegó a los estudios un joven que me lo presentaron los técnicos. Se llamaba César Espada y me dijo que quería que le grabara algunos temas. Le dije ‘ cómo no, justo me faltan algunos, pero por qué no me lo hacés escuchar’. Fuimos a su casa y tocó tres canciones, entre ellos estaba Niña Camba. Era hermoso el tema, ni vuelta que darle. Me dijo que era un taquirari, pero le dije que me parecía que era más una bossa nova. ‘Mire grábelo como quiera, pero grabelo’ me dijo, y por eso en el disco lo llamamos taqui bossa. Una belleza el tema y fue un éxito”, cónto Suárez.

Él también fue el responsable de popularizar el taquirari “No volveré a querer” de Ambrosio García y música de su primo hermano Róger Becerra Casanova.

El actor

En los años 80 Juan de América incursionó en la actuación invitado por su amigo Enrique Alfonso y fue protagonista de varias de las teleseries de Safipro, donde logró protagonismo.

Carlos Suárez estaba alejado de la actividad artística debido a problemas auditivos producto de un accidente en Argentina y desde hace casi 20 años vivía en Cotoca.

En septiembre de 2017, el periodista Jorge Gil promovió el reencuentro de Juan de América con César Espada en El Deber Radio. Aquí el video de ese emotivo momento: