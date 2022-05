Muere Kenneth Welsh: Interpretó a Windom Earle, el villano agente del FBI en 'Twin Peaks'

Escucha esta nota aquí

Falleció el actor canadiense Kenneth Welsh, que se hizo popular como Windom Earle, el villano agente del FBI en la serie de "Twin Peaks". Su muerte fue confirmada por ACTRA, el sindicato canadiense de cine y televisión. No se dio ninguna causa de muerte, informó la revista online Deadline.



Welsh tuvo más de 200 participaciones en pantalla durante su larga carrera.

“Ken fue uno de los mejores artistas canadienses de todos los tiempos, con cientos de papeles memorables durante décadas”, escribió ACTRA en un comunicado. “Se le extrañará mucho. Nuestras condolencias a sus seres queridos”.

Welsh interpretó a varias figuras históricas en la pantalla, incluidos Harry S. Truman, Thomas E. Dewey, Colin Thatcher y Thomas Edison, entre otros.

Nacido en 1942 en Edmonton, Alta, Welsh estudió en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en Montreal y se especializó en Shakespeare.

El primer crédito de Welsh en la pantalla fue en "Shoestring Theatre", una serie de antología de CBC de 1963. Pasó a varias apariciones más en televisión de CBC.

En los años 70 y 80, Welsh trabajó principalmente en Canadá, con papeles en películas para televisión En 1988, interpretó un papel secundario en "Crocodile Dundee II" y protagonizó un episodio de "Twilight Zone".

Después de "Twin Peaks", Welsh apareció en programas de televisión como "The X-Files", "Law & Order", "The Outer Limits", "Soul Food" y más.

Las películas en las que Welsh tuvo papeles secundarios incluyen "Timecop", "Legends of the Fall" y "Focus". En 2004, interpretó al Dr. Hepburn, el padre de Katharine Hepburn, interpretado por Cate Blanchett, en "El aviador" de Martin Scorsese. El mismo año, también interpretó al incompetente vicepresidente de los Estados Unidos, Raymond Becker, en la película de Roland Emmerich "The Day After Tomorrow". Otras películas notables en las que Welsh tuvo papeles incluyen "The Fog", "The Covenant" y "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer".

A Welsh le sobrevive su hijo, Devon Welsh.