Muere la actriz Cloris Leachman, legendaria figura del cine y la Televisión estadounidense

Cloris Leachman, quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1971 por el drama "The Last Movie Session", murió a la edad de 94 años, dijo este miércoles 27 de enero el sitio web de la revista The Hollywood Reporter.

La agente de la actriz, Juliet Green, le dijo al Hollywood Reporter que murió de causas naturales en su casa en Encinitas, California.

La actriz también fue conocida por la comedia "Young Frankenstein", de Mel Brooks, 1974. Otra comedia destacada fue "Espanglish", 2004, con Adam Sandler.

Cloris también participó en populares series de televisión en Estados Unidos, como Phyllis en "The Mary Tyler Moore Show" (por la que ganó un Globo de Oro) y su abuela Ida en "Michael in the middle".

El éxito no le llegó de la noche a la mañana. Solo después de dos décadas de arduo trabajo en el teatro, la televisión y algunas películas. Leachman tenía 40 años cuando finalmente llegó el estrellato.

La sincronización perfecta y sin esfuerzo de Leachman en la comedia y su honestidad sin adornos en el drama fueron el resultado de muchos años perfeccionando su oficio e incorporando sus propias experiencias de vida como madre de cinco hijos, reseñó la revista Variety

Su mirada abierta y totalmente estadounidense la llevó a lo largo de varias décadas en una amplia variedad de papeles en Broadway y en la televisión temprana, así como en más de 40 películas.

La actriz ganó un total de ocho premios Emmy, tanto en drama, como en comedia.

El personaje recurrente de Phyllis Lindstrom en "The Mary Tyler Moore Show" no solo la convirtió en una estrella de televisión, sino que también le dio tiempo para exprimir papeles en películas como "Lovers and Other Strangers", "The People Next Door", "WUSA". y "The Last Picture Show", que le valió un Oscar a la actriz de reparto en 1971. Dos premios Emmy por el papel de Phyllis se agolparon junto a uno por drama en la película para televisión de ABC "A Brand New Life" (1973) y llevaron, en 1975, a su propia serie, que duró un par de temporadas.

Décadas más tarde todavía estaba trabajando y volando alto: Leachman participó en la séptima temporada de "Dancing With the Stars" en 2008, convirtiéndose, a los 82 años, en la concursante de mayor edad en bailar en la serie, y fue la gran mariscal del Desfile del Torneo de Rosas y el Juego Rose Bowl del Día de Año Nuevo 2009 en Pasadena, California.