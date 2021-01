Muere la actriz Tanya Roberts, luego de informaciones confusas acerca de su estado de salud

Escucha esta nota aquí

Tanya Roberts murió el lunes por la noche en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles luego de un extraño giro de los acontecimientos que incluyeron a su pareja, anunciando, incorrectamente, a su representante que había muerto el día anterior.

Lance O'Brien, pareja de la actriz confirmó al portal TMZ que recibió una llamada de uno de los médicos de Tanya el lunes por la noche, poco después de las 21:00, diciéndole que Tanya había fallecido.

O’ Brien le dijo a su publicista el domingo 3 de diciembre que Tanya estaba muerta y éste lo comunicó a los medios de comunicación, sin embargo horas después tuvieron que desmentir que había fallecido. El novio de la actriz intentó explicar su error el lunes, diciendo a TMZ que la había visitado en el hospital el domingo, y ella de repente abrió los ojos, pero luego los cerró y la vio desvanecerse.

Dice que pensó que estaba muerta y se fue, sin hablar con el personal médico. El lunes recibió una llamada telefónica de Cedars, informándole que Tanya seguía viva. El representante de Tanya, que recogió a Lance del hospital, dice que le dijo: "Ella murió en mis brazos".

Según su representante Mikel Pingel, Roberts se desmayó mientras paseaba a sus perros en Nochebuena y fue admitida en el Hospital Cedars el domingo. Dijo que la actriz no había estado enferma y que su enfermedad no estaba relacionada con Covid-19.

Con todo su éxito, el programa que la convirtió en un ícono fue "That '70s Show", donde interpretó a la mamá de Donna Pinciotti, Midge, a quien todos los chicos del vecindario no podían dejar de mirar.

En la pantalla grande, Tanya protagonizó una gran cantidad, comedias y películas de serie B, como "Legal Tender", "Sins of Desire", "Inner Sanctum", "Deep Down", "Almost Pregnant", " Night Eyes "," Tourist Trap "y" Favorite Deadly Sins ", entre otros.

Tanya tenía 41 créditos de actuación en producciones para cine y TV , incluidos papeles protagónicos en películas fantásticas de aventuras como "The Beastmaster" y "Sheena".