Muere Mick Brigden, el promotor de giras de los Rolling Stones

La banda inglesa de rock los Rolling Stone se queda sin su promotor de giras. Mick Brigden falleció a mediados de esta semana, aunque recién su familia anunció su deceso. Y sucedió de la más manera más exraña, pues el empresario de 73 años estaba cavando una fosa para enterrar a su perro, en el patio de su casa, cuando el piso cedió y se cayó. Falleció de inmediato a consecuencia de los golpes.

Su esposa Julia Bridgen dijo que un vecino vio todo el hecho y le habló para socorrerlo. Llamaron a una ambulancia que llegó de inmediato con médicos, que no pudieron hacer nada, pues ya estaba muerto. La noticia ha conmocionado al mundo musical, pues era conocido y muy querido en este ambiente, informa el diario Jornada.

Las muestras de pesar no se hicieron esperar y se difundieron en las redes sociales. Mick Jagger, de los Rolling Stone, expresó que estaba muy dolido por la repentina partida de su amigo. Destacó que era un hombre creativo, trabajador y práctico, pero sobre todo un buen ser humano, sencillo y alegre, que hacía que todos lo quieran.





El músico Joe Satriani manifestó que él fue su mentor en ente negocio. Era organizado y responsable con su trabajo, además de honesto, respetuoso y cariñoso. Dijo que lo van a extrañar mucho y que hará falta su presencia en los escenarios.

El trabajo de Bridgen era organizar los conciertos de los Rolling Stone, ya sea en un estudio de TV o en gran estadio. Veía todos los detalles de las giras, de los viajes que hacían los músicos para presentarse en diversas ciudades del mundo. Él era el responsable de que no les falte nada, desde la presencia de médicos en los escenarios para cuidar la salud de los artistas, hasta una botella de agua que solo se compra en Londres.

Era como el padre de los músicos, los cuidaba y los vigilaba. Estaba atento de que no hayan excesos y también les llamaba la atención cuando los había. Hasta solucionaba algunos problemas personales para que la banda siga funcionando en óptimas condiciones.

Los Rolling Stone no salen aún del golpe que significó para ellos el fallecimiento de su baterista Charlie Watts, no hace ni un mes, cuando les dan la triste noticia de la muerte de Mick Bridgen.

Además de la banda inglesa de rock, trabajó con otras figuras de la música internacional, como Bob Dylan, Peter Frampton, Van Morrison y Carlos Santana.