Muere Mira Furlan, actriz de 'Lost' y de 'Babylon 5'

Mira Furlan, la actriz croata que interpretó a la embajadora de Minbari, Delenn, en la serie de ciencia ficción de los noventa Babylon 5 y a la enigmática Danielle Rousseau en "Lost", falleció a la edad de 65 años, informó este sábado The Hollywood Reporter (THR)

Furlan murió el miércoles en su casa en Los Ángeles por complicaciones del virus del Nilo Occidental, anunció su manager , Chris Roe a THR.

En la pantalla grande, Furlan protagonizó la película de Emir Kusturica, ganadora de la Palme de Oro "When Father Was Away on Business" (1985), también protagonizó "Cirkus Columbia" (2010), dirigida por Danis Tanovic y "Seaburners" (2014), de la directora turca Melisa Onel.

que destacó en el Festival de Berlín.

También era conocida por su papel recurrente como la investigadora francesa Danielle Rousseau en "Lost", pero Furlan apareció en 111 episodios durante las cinco temporadas (1993-98) de "Babylon 5", serie que se emitió por TNT.

En Twitter, el creador de la serie J. Michael Straczynski le rindió homenaje y destacó su "lado fogoso y audaz de una actriz que luchó incesantemente por su arte".

Nacido el 7 de septiembre de 1955 en Zagreb en la ex Yugoslavia, Furlan actuó en el escenario del Teatro Nacional de Croacia y emigró a los Estados Unidos en 1991.