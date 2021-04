Muere periodista argentino Mauro Viale por coronavirus

Escucha esta nota aquí

Medios argentinos confirman la muerte del periodista Mauro Viale, de 73 años, este domingo por complicaciones cardiacas ocasionadas por el coronavirus. El conductor se encontraba internado en el hospital Los Arcos, de Buenos Aires, luchando contra un cuadro severo del virus.

Según el medio Olé, Viale había sido internado el jueves, dos días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, por una neumonía bilateral, y esta tarde sufrió un paro cardiaco. Presumen que contrajo el virus antes de ser inoculado, explicó un infectólogo a Clarín.

Figura reconocida en los relatos de fútbol por TV durante la década del 80, Viale seguía trabajando en la actualidad.

De acuerdo a La Nación, este domingo, había presentado mejoría y fue trasladado de terapia intermedia a sala común, aunque permanecía con asistencia respiratoria.

“Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, contó hace unos días el periodista en su programa de A24, Mauro, más que noticias.



Dos días después, el conductor Javier Díaz reveló que su compañero contrajo el virus. "Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas", recoge La Nación.

"Mi foto preferida. Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho", escribió en sus redes sociales Jonatan Viale, hijo de Mauro y también reconocido periodista.



​La noticia del deceso fue confirmada por el conductor Rolando Graña durante la edición del programa de TV GPS. "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue", informó el periodista.

Mauro Viale debutó en el periodismo deportivo en 1967 y desde entonces su carrera fue en ascenso, llegando a convertirse en sello del fútbol argentino de fines del siglo XX. "Un estilo propio, con información y una amplia cultura no se limitaba al típico relato del partido", describe el medio Infobae.