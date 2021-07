Muere Robert Steinhardt, creador de unos de los mejores solos de violín del rock

Escucha esta nota aquí

Robert Steinhardt, violinista y miembro fundador del grupo de rock Kansas, murió el sábado después de ser hospitalizado a principios de año por una pancreatitis aguda, tenía 71 años.



Su violín y su voz en "Dust in the Wind", "Point of No Return" y "Carry on Wayward Son" son marcas indelebles en la historia del rock. La viuda de Steinhardt, Cindy, compartió la noticia del fallecimiento en Facebook.



"Nuestro viaje final comenzó el 13 de mayo cuando Robby fue admitido en el hospital con pancreatitis aguda. Más tarde esa noche entró en shock séptico agudo y le pusieron soporte vital. La perspectiva era muy grave ya que no se esperaba que viviera toda la noche", escribió su esposa



"Como el verdadero luchador que es, logró retroceder ante el asombro de todo su personal médico. Una vez más hizo trampa a la muerte y el camino hacia la recuperación había comenzado".



Continuó: "65 días después, el día en que iba a ser dado de alta de la atención médica y trasladarse al centro de rehabilitación para fortalecer su cuerpo, su cuerpo tenía otros planes. Le entró fiebre, la presión arterial se volvió incontrolable, la sepsis aumentó". "El murió en mis brazos a las 18:30hs el sábado 17 de julio".







Steinhardt nació el 25 de mayo de 1950, creció en Lawrence, Kansas, como hijo adoptivo de Ilse y Milton Steinhardt. Originalmente fue miembro de White Clover, el grupo que se convertiría en la formación original de Kansas, que también incluía a Steve Walsh, Rich Williams y Kerry Livgren.



Kansas lanzó su primer álbum homónimo en 1974 con Steinhardt en canciones como "Can I Tell You", la portada "Bringing It Back" del disco y "Aperçu".

Steinhardt dejó la banda en 1983 para formar Steinhardt-Moon, pero luego regresó en 1997. Se retiró del grupo en 2006, pero había estado trabajando en su primer álbum en solitario con el productor Michael Franklin en el momento de su muerte.