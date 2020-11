Muere Sean Connery a los 90 años, el actor que dio vida a James Bond y otros grandes personajes

Escucha esta nota aquí

Sean Connery, el actor escocés conocido en todo el mundo por su interpretación de James Bond, murió a los 90 años. Su hijo, Jason, dijo que había muerto pacíficamente mientras dormía, después de haber estado "mal durante algún tiempo".

Fue admirado por generaciones de fanáticos del cine como el original y mejor 007, y pasó a crear una solida carrera distinguiéndose en películas como "El hombre que podría ser rey", "El nombre de la rosa" y "Los intocables".

Jason Connery, también actor, dijo que su padre murió durante la noche mientras estaba en Las Bahamas con muchos miembros de su familia a su lado.

"Todos estamos trabajando para comprender este gran evento, ya que sucedió muy recientemente, a pesar de que mi padre no se ha sentido bien durante algún tiempo", dijo a la BBC. “Un día triste para todos los que conocieron y amaron a mi papá y una triste pérdida para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor”.

Nacido como Thomas Sean Connery en 1930, creció en la dura zona de Fountainbridge de Edimburgo y dejó la escuela a los 14 años para trabajar como lechero. En 1948, se unió a la Royal Navy, pero luego fue dado de baja por motivos médicos. Comenzó a hacer fisicoculturismo a los 18 años, consiguió trabajo como modelo, entre muchos trabajos, y participó en el concurso de Mr Universo en 1953, aunque no ganó. Como estaba interesado en actuar, Connery aprovechó su visita de Mr Universe a Londres para hacer una audición para una versión teatral de South Pacific, y consiguió un papel en el coro, recordó el diario The Guardian.

Luego, su carrera como actor despegó: primero en representaciones teatrales y luego en pequeños papeles en programas de televisión, como "Dixon of Dock Green" y "The Jack Benny Program". Su primer papel cinematográfico acreditado llegó en 1957, interpretando a un matón en el thriller británico de 1957 "No Road Back". Sin embargo, fue una versión de la BBC de "Réquiem", de Rod Serling lo que le brindó su gran papel principal, interpretando a un boxeador que enfrenta el final de su carrera en el ring.

Su perfil cinematográfico aumentó como resultado, con papeles secundarios en "Hell Drivers", un thriller de conducción de camiones protagonizado por Stanley Baker, y "Action of the Tiger", dirigida por Terence Young, con quien Connery se reuniría más tarde en "Dr. No".

Connery consiguió un papel importante en el melodrama ambientado en la guerra "Another Time, Another Place" en 1957 junto a Lana Turner, entonces una gran estrella de Hollywood; En una anécdota ampliamente contada, supuestamente llegó a los golpes con el amante de Turner, el notorio gángster Johnny Stompanato, después de que este último sospechara que los actores estaban teniendo una aventura.

Pero fue su casting, a la edad de 30 años, en la primera película adaptada de la serie de novelas de James Bond de Ian Fleming lo que consolidó su estatus en la pantalla. Según se dijo, ante la insistencia de la esposa del productor Albert Broccoli , Connery consiguió el papel en “Dr. No” sobre actores más conocidos debido a su “atractivo sexual”.

A pesar de las dudas iniciales, “Dr. No” fue un gran éxito, entre otras cosas porque se había producido, con cautela, con un presupuesto comparativamente bajo. Lanzado en 1962, fue un éxito en Gran Bretaña, pero también tuvo un buen desempeño comercial en los Estados Unidos.

Connery pasó a aparecer en cuatro películas de Bond más seguidas, entre 1963 y 1967: “From Russia With Love”, “Goldfinger”, “Thunderball” y “You Only Live Twice”. Su estatus de estrella dramáticamente aumentado también le permitió sacar películas fuera de la serie, en particular el thriller psicológico “Marnie”, para Alfred Hitchcock, y “The Hill”, un drama de prisión militar dirigido por Sidney Lumet.

Sin embargo, su creciente desencanto por interpretar al 007 lo hizo abandonar la siguiente película de Bond, “Al servicio secreto de Su Majestad”, y fue reemplazado por George Lazenby. Sin embargo, el actor australiano duró solo en esa película, y Connery fue llamado para “Diamonds Are Forever” en 1971 con un presupuesto enorme.

Connery se negó a regresar de nuevo, aunque participó en “Never Say Never Again”, la película "no oficial" de Bond estrenada en 1983 que originó una batalla legal emprendida por el coguionista de "Thunderball", Kevin McClory, nuevamente con una tarifa enorme.

Connery ahora estaba seguro de su estatus, lo que le permitía trabajar en una serie de proyectos muy diferentes. Tomó la iniciativa en la extraña fantasía de ciencia ficción de John Boorman," Zardoz", actuó junto a Michael Caine (un viejo amigo) en la historia de aventuras de Kipling "The Man Who Would Be King", interpretó a un Robin Hood de mediana edad en "Robin and Marian", y un monje detective en la adaptación del libro de Umberto Eco “El nombre de la rosa”.

En las décadas siguientes se retiró en gran medida a papeles secundarios coloridos. Ganó su único Óscar en 1988 por su papel como el irlandés que venció al policía Malone en “Los intocables”; interpretó al padre de Indiana Jones en “Indiana Jones y la última cruzada”, y al capitán de un submarino ruso renegado en “The Hunt for Red October”.

Después de una experiencia difícil haciendo “La liga de caballeros extraordinarios”, durante la cual, según los informes, se enfrentó repetidamente con el director Stephen Norrington, Connery se "retiró" de la actuación en 2003 y rechazó una oferta para unirse al elenco de la cuarta película de Indiana Jones en 2007, diciendo “La jubilación es demasiado divertida”. Sin embargo, completó una película más, expresando el papel principal en la animación escocesa “Sir Billi”.

A lo largo de su carrera, Connery no ocultó su apoyo a la independencia escocesa y se convirtió en un miembro de alto perfil del Partido Nacional Escocés, participando en transmisiones políticas del partido en la década de 1990 y apareciendo junto al entonces líder Alex Salmond. Según los informes, su política llevó al secretario escocés Donald Dewar a bloquear los planes para el título de caballero de Connery en 1997, pero el honor finalmente llegó tres años después.

Connery estuvo casado dos veces: primero con la actriz australiana Diane Cilento entre 1962 y 1973, y luego con la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrune en 1975. Le sobreviven Roquebrune y Jason, su hijo con su primera esposa.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que el país estaba de luto por uno de sus hijos más queridos y que sus pensamientos y condolencias estaban con la familia de Connery.

"Sean nació en una familia de clase trabajadora de Edimburgo y, gracias al talento y el trabajo duro, se convirtió en un icono cinematográfico internacional y uno de los actores más consumados del mundo", dijo Sturgeon.

“Fue un privilegio haber conocido a Sean. La última vez que hablé con él, su salud estaba fallando, pero la voz, el espíritu y la pasión que todos amamos de él seguían ahí. Lo extrañaré. Escocia lo extrañará. El mundo lo extrañará ".

El actor Hugh Jackman dijo que "creció idolatrando" a Connery, tanto dentro como fuera de la pantalla, mientras que su compañero actor escocés Robert Carlyle dijo que era "un pionero, una verdadera leyenda y un caballero".

Sam Neill, director de “Hunt for Red October”, tuiteó: “Cada día en el set con Sean Connery fue una lección práctica sobre cómo actuar en la pantalla. Pero todo ese carisma y poder, eso fue absolutamente exclusivo de Sean".

La familia y la oficina del fallecido Roger Moore, uno de los sucesores de Connery como Bond, tuiteó: “Qué infinitamente triste escuchar la noticia de que Sir Sean Connery ha fallecido. Él y Roger fueron amigos durante muchas décadas y Roger siempre sostuvo que Sean era el mejor James Bond de todos los tiempos. Q.E.P.D."