Muere Tony Lewis, vocalista de la banda de rock The Outfield

Escucha esta nota aquí

"Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes", confirmó Bari Lieberman, publicista del vocalista y bajista de la banda británica The Outfield, en un comunicado.



Según detalló, el deceso del artista de 62 años ocurrió el lunes en su casa de Londres, aunque no brinda más detalles de la causa de su deceso.



Lewis estuvo vigente en la música por más de 40 años, y fue en 1984, cuando la banda de rock The Outfield nació en Mánchester (Reino Unido), que comenzó su carrera profesional.

Tony Lewis, el guitarrista John Spinks y el baterista Alan Jackman comenzaron el proyecto musical, que arrancó con el disco Play Deep, que tuvo muy buena aceptación.

En 1985 los temas Your Love y All the love se convirtieron en himnos de sus fanáticos. Luego siguieron los discos Bangin y Voices of Babylon.

En 1991, The Outfield sufrió la salida de Jackman; sin embargo Lewis y Spinks siguieron juntos y lanzaron el tema Closer to me, en dúo, en 1992.

Seis años después, en 1998, el dúo se embarcó en una gira de reencuentro y lanzó tres discos nuevos. Para sorpresa de todos, el trío inicial se reunió en 2009 y lanzó su último disco, Replay, en 2011.



En 2014 John Spinks falleció por cáncer de hígado, provocando en su gran amigo de banda una profunda depresión.

Fueron tres años oscuros en los que Lewis se alejó de la música y del ojo público, pero en 2017 reapareció con su primer álbum como solista, Out of the darkness, alentado por su esposa Carol.

La pareja llevaba 35 años de matrimonio y tiene dos hijas, Gemma y Rosie, que le regalaron tres nietos al vocalista de The Outfield.

Según el medio estadounidense TMZ, el cantante se encontraba trabajando en un disco que pensaba lanzar en 2021.