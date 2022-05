Ncuti Gatwa, primer actor negro que interpretará el papel principal de "Doctor Who"

Escucha esta nota aquí

El británico Ncuti Gatwa, conocido por su papel en la serie "Sex Education", será el primer actor negro que interprete al personaje principal de "Doctor Who", el héroe de la serie de culto de ciencia ficción de la BBC, anunció el domingo la cadena británica.



El actor escocés, de 29 años, nacido en Ruanda, se convertirá en el 14º Señor del Tiempo (Time Lord) a partir de 2023, cuando la serie cumpla 60 años, en remplazo de la actriz británica Jodie Whittaker, que fue la primera mujer en interpretar ese personaje.



"Esto es verdaderamente increíble. Es un verdadero honor. Este papel es una institución y muy emblemático", reaccionó Ncuti Gatwa ante la BBC.



"Estoy muy agradecido de que me pasen el relevo e intentaré hacerlo lo mejor que pueda", añadió.



"Doctor Who" cuenta las aventuras de su personaje principal, un extraterrestre de la raza de los Señores del Tiempo que viaja a través del tiempo y del espacio a bordo de una máquina que parece una cabina telefónica azul de la policía británica, y que es capaz de sobrevivir regenerándose bajo una nueva apariencia. La serie fue transmitida por primera vez en 1963.



Ncuti Gatwa trabajará junto al guionista y productor Russell T. Davies, creador de la serie "It's a Sin" de Netflix, sobre los primeros años del sida en el Reino Unido, que cosechó buenas críticas.