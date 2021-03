Netflix agrupa Colección de los Óscar 2021

Escucha esta nota aquí

Actualmente son 18 las producciones nominadas al Óscar que se encuentran disponibles para Bolivia en Netflix y que ya no es necesario buscar por título y una a una. La plataforma de streaming reúne los títulos en la categoría Colección de los Óscar 2021, desde donde se puede acceder directamente a dramas, películas animadas, cortos y documentales que optan a los premios que se entregarán el 25 de abril.

El 9 de abril se unirá un nominado más, el corto Dos perfectos extraños, que trata sobre un dibujante y su perro que deberán repetir el mismo día una y otra vez.

En la colección de Netflix se encuentran algunas de las películas más nominadas y otras con gran chance de ganar en la categoría a la que postulan.

Destacan los dramas biográficos Mank, que tiene 10 nominaciones; El juicio de los siete de Chicago, con seis; y La madre del blues, con cinco.

En el apartado de cortos tiene a Si algo me pasa los quiero y Una canción de amor para Latasha. Aunque el primero no es una historia específica como el segundo, aborda una temática tan real y trágica como esta, como las matanzas en colegios de Estados Unidos. Mientras tanto, la segunda cuenta el asesinato racista de Latasha Harlins, en un barrio de Los Ángeles, cuando la encargada de una tienda le disparó al creer que la joven trataba de robar una botella de jugo de $us 1.79.

La plataforma tiene disponibles y agrupadas películas ganadoras y nominadas al Óscar desde 2015.