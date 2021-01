Netflix alista 70 películas para 2021

Escucha esta nota aquí

En 2021 Netflix romperá su propio récord con la cantidad de estrenos y de estrellas que llevará a los hogares de todo el planeta. La plataforma anunció que durante los 12 meses estrenará nada menos que 70 películas, superando por mucho la producción de todos los estudios de Hollywood.

Al anuncio, reproducido por la agencia AFP, Netflix le agregó un video corto de promoción, en el que se puede ver a las estrellas Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Dwayne 'The Rock' Johnson (Rápido y furioso) y Ryan Reynolds (Deadpool), entre muchos otros de los mejores actores contemporáneos.

También estarán los pesos pesados Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, todos ganadores del Óscar.

Los géneros abarcarán dramas, comedias, ciencia ficción, terror e incluso western. Imposible que alguien no encuentre qué ver.



Entre las películas más esperadas se encuentran Don't look up, con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por la estrella del pop Ariana Grande, así como The harder they fall, un western coproducido por el rapero estadounidense Jay-Z, el esposo de Beyoncé, con un elenco totalmente afroestadounidense, encabezado por Idris Elva, ganador de un Globo de Oro y nombrado El hombre más sexy del mundo en 2019, por la revista People.



Netflix también apuesta en grande con Red notice, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, un filme de acción cuyo presupuesto asciende a $us 160 millones, según AFP.

Un apartado especial tendrán las historias dirigidas y protagonizadas por mujeres, como Bruised, el debut en la dirección de la sexy Halle Berry, que también es la protagonista a sus 54 años, o La mujer en la ventana, un thriller con Amy Adams, que también se verá más madura a sus 46.



La presentación de las novedades llega un mes después de que el estudio Warner Bros. anuncie que estrenará simultáneamente en cines y en su plataforma HBO Max todas sus películas programadas para 2021, 17 en total.



Consultada por AFP, Netflix no especificó si las nuevas películas serán proyectadas en salas de cine.