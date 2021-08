Nicolas Cage: se burlaron de su nueva película y ahora afirman que es su mejor actuación

Escucha esta nota aquí

¡El que ríe último, ríe mejor! Esa frase encuadra perfectamente para lo que siente Nicolas Cage en las últimas horas. Su nueva película, Pig, fue objeto de memes y burlas cuando se anunció al público, pero una vez estrenada es un éxito absoluto: no sólo tiene grandes críticas, sino que además tiene muy buenos números de taquilla.



"Rob es un hombre solitario que tiene de mascota a un cerdo buscador de trufas, pero cuando el cerdo es robado y apartado de él, inicia una búsqueda desesperada por encontrar al cerdo y al responsable de su robo", es la sinopsis oficial de esta cinta dirigida por Michael Sarnoski en su debut en esa función.



A lo largo de los 92 minutos que dura la cinta, el personaje de Cage se muestra desahuciado. Las imágenes del tráiler lo tuvieron fuera de línea, mal vestido y al lado de un cerdo. Por eso, quienes desconocían la intención del filme se comenzaron a burlar y creyeron que el actor de 57 años había caído demasiado bajo. Nada más lejos que la realidad.







Pig llegó a los cines de Estados Unidos el 16 de julio y en su primer fin de semana recaudó casi un millón de dólares. En total lleva ganados 2.053.784 dólares y tiene programado su estreno internacional el 20 de agosto, aunque en el Reino Unido y todavía no hay fecha de lanzamiento en Latinoamérica.



Los buenos números en las boleterías no fueron todo lo que cosechó Pig porque las opiniones de la crítica fueron tan buenos que incluso hablan de la mejor actuación en la extensa carrera del actor ganador del Oscar por Leaving Las Vegas (1995).



"Siempre me ha gustado Nic Cage, siempre. Casi hice Montecristo con él. Creo que no sólo es el Paganini de los actores expresionistas, sino un genio irrepetible. Todo esto para decir que PIG (2021) es su más minimalista, segura y conmovedora en años y años”, fue el enorme elogio de Guillermo del Toro en Twitter después de ver la película.



"Desafía las tonterías de las expectativas con una hermosa odisea de pérdida y amor anclada en la actuación impactantemente cruda de Nicolas Cage", se puede leer en Rotten Tomatoes que le dio un 97% de aprobación.

IMDB fue en la misma sintonía y le otorgó 7 puntos sobre 10. Finalmente, Metacritic le puso un score de 83/100.