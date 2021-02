Nike lanza zapatillas diseñadas por Cristiano Ronaldo

Escucha esta nota aquí

Se disputa el título del mejor jugador de fútbol del mundo y también el del mejor vestido. Cristiano Ronaldo ama los lujos y también verse impecable. Ahora, sus fanáticos podrán llevar parte de su buen gusto gracias a las nuevas zapatillas que creó para Nike y que ya salieron a la venta en Europa.

Se trata de las Nike Air Force 1 Low CR7 By You, que el mercado latinoamericano aún deberá esperar, pero que las puede admirar en la página web de la firma. El precio no es tan descabellado, $us 255, teniendo en cuenta que es una creación hecha por el mismísimo astro portugués. Lo interesante del modelo es que se pueden personalizar y adaptar a gusto.

"Las Nike Air Force 1 Low CR7 By You se inspiran en los gustos exclusivos de Cristiano Ronaldo con la versión más especial de las AF1 hasta la fecha. Elige entre materiales de primer nivel como piel flor suave o piel abatanada para la parte superior, revestimientos cromados en oro y plata con efecto espejo y detalles cuidadosamente seleccionados. Tanto si quieres un lujo discreto como un estilo superbrillante, estas zapatillas son lo que buscas", se lee en el sitio de Nike.



Existen seis modelos básicos, tres de fondo blanco y tres con fondo negro, todos con el sello de CR7 en la lengüeta y en la parte trasera.



En la página web está disponible la opción de personalizar los calzados antes de comprarlos, permitiendo elegir los colores de la parte superior, de la suela, la mediasuela, los bordes, el metal de las trenzas y de la marca Nike trasera y delantera, además de definir el dibujo superior de la lengüeta y el logotipo de Nike.

Como era de suponer, el primero en vestir las Nike Air Force 1 Low CR7 By You fue Cristiano Ronaldo, que las recibió como regalo de cumpleaños (atrasado) en un lujosísimo maletín blanco. Las que le enviaron desde Nike son las blancas con todos los detalles dorados.

El jugador de la Juventus de Turín cumplió 36 años el 5 de febrero.