"No entendí lo que dijiste": la épica respuesta de Bad Bunny a periodista que lo entrevista en inglés

Su peculiar look ya daba material suficiente para comentar; Bad Bunny llegó a la alfombra roja de los American Music Awards, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, con chamarra y zapatos acolchados color menta, en medio del glamour y brillo de los artistas del momento.

Cuando un reportero se le aceró para entrevistarlo, Benito Martínez dejó que le formule una extensa pregunta en inglés, mirando atentamente y, cuando terminó, no dudó en decirle con toda honestidad que no entendió nada de lo que le dijo.

"Ammm... Te voy a ser bien claro, no entendí lo que dijiste. I don't know understand what do you say”, respondió Bad Bunny antes de estallar de la risa junto a su entrevistador.



Aunque parte de los internautas bromearon y se sintieron identificados con su nivel de inglés, otros aplaudieron que el 'trapero' latino hable en su idioma en un evento estadounidense.

Para terminar de enorgullecer a la comunidad latina, el intérprete de Callaíta decidió dar su discurso en español tras recibir los premios Artista Masculino Latino Favorito y Álbum Latino Favorito, por ‘El último tour del mundo’.

"Muchas gracias, muchas gracias (...) a todas las personas que escuchan mi música alrededor del mundo, a todos mis colegas, a todas las leyendas, a los nuevos, a todas las personas que trabajamos día y noche para estar en esta tarima representando mi género, mi cultura, mi idioma, la comunidad latina entera que nos estamos quedando con el mundo", dijo al micrófono el artista de 27 años.