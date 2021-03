No respires el aire de otro: Cómo protegerse del coronavirus en interiores

Escucha esta nota aquí

La humanidad lleva más de un año combatiendo al coronavirus, un enemigo invisible que flota en el aire, el principal medio de contagio, sin que se lo pueda ver. En un reciente artículo, el diario español El País expone el peligro de transmisión en lugares cerrados y la importancia de la ventilación, sostenido con estudios profesionales.



Como menciona la publicación, está comprobado que los interiores mal ventilados son los entornos de mayor peligro de contagio, porque las partículas con virus pueden quedarse en suspensión hasta que alguien las respire. Por ello, resalta la importancia de un indicador de la calidad de ese aire: el CO2.

"A mayor concentración de ese gas, que expulsamos al respirar, peor es la ventilación de la estancia. Una simple medición permite saber si esa habitación está cargada de aire exhalado por otras personas o si está bien ventilada, lo que reduce drásticamente el riesgo", explican.



El peligro en autos particulares y transporte público



Según sus mediciones, el aire que se respira en exteriores, como la calle, contiene 412 partículas por millón de CO2 de media, cifra que demuestra que ese aire no ha sido respirado por nadie.

Mientras tanto, en la cabina de un auto, si hay dos personas con las ventanillas cerradas, la medición de CO₂ se dispara hasta niveles preocupantes, ya que un porcentaje de lo que respira uno lo ha exhalado el otro pasajero. En este caso, al abrir aunque sea dos dedos de las ventanas se genera ventilación cruzada y permite que el aire se renueve constantemente. Lo mismo sucede en una casa, un bar o un aula.





Basándose en mediciones en más de 20 centros educativos aseguran que solo la ventilación constante, natural o mecánica, de los espacios cerrados mantiene bajo el riesgo de contagio.



La científica española Margarita del Val sostiene que el aparato de lectura de CO₂ "es un marcador indirecto que ayuda a ventilar correctamente".





Del Val y un centenar de científicos y sanitarios dirigieron una carta a las autoridades españolas reclamando que tomen medidas de forma urgente para evitar los contagios que se producen por culpa de la mala ventilación. Entre ellas, el uso del CO2 como referencia para calcular la calidad del aire que se respira.

"Hay dos factores con beneficios que nadie tiene duda: ventilar y mascarillas", señala el catedrático español Javier Ballester, otro firmante.

El experto expone los casos de centros educativos que ventilan las aulas antes de que lleguen los alumnos, dejando la estancia helada, pero las cierran en cuanto se llenan, que es cuando se produce el riesgo. "Si no lo saben (contaminación del aire), no las abren o no se sientan al lado de la ventana: la conciencia individual es decisiva", resume.

Como parte de la fundamentación del reportaje, Pedro Magalhães de Oliveira, experto en mecánica de fluidos de la Universidad de Cambridge, explica cómo se desenvuelven los aerosoles contagiosos, que son las partículas virales que quedan suspendidas y que se emiten al hablar, cantar o respirar. Para el profesional, "el potencial de medir los niveles de CO2 en interiores se ha pasado por alto y las autoridades sanitarias podrían utilizarlo para identificar lugares de alto riesgo e informar mejor a las personas que los gestionan".

A pesar de esto, advierte de que incluso en un espacio bien ventilado podría haber transmisión de corto alcance, cuando se respiran las partículas virales poco después de que una persona enferma las exhale, antes de que los aerosoles se diluyan. "Por eso es tan importante usar una mascarilla y mantener una distancia segura incluso al aire libre", señala.



Cuidados en un auto



* En espacios cerrados sin ventilar, como un auto, las partículas se acumulan hasta el punto de que en solo 15 minutos reinhalamos un 4% del aire que ya hemos respirado.



* Si el auto es compartido y no hay ventilación, en solo 10 minutos el 8% del aire que respiramos ya se ha respirado. Estamos compartiendo el aire con la otra persona y el riesgo de contagio es alto.

* En ese tiempo, si una de las dos personas estuviera contagiada de Covid-19, el riesgo de contagio de la otra sería del 30% en 30 minutos y del 71% en una hora.

* Si las dos personas abren las ventanillas tan solo cinco centímetros, la ventilación cruzada puede renovar el aire hasta nueve veces por minuto. El aire respirado desaparece y las probabilidades de contagio son bajas.