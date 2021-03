'Nomadland' triunfa en los Critics Choice Awards y se perfila como favorita para los Óscar

Escucha esta nota aquí

Tal como ocurrió hace una semana con los Globos de Oro, "Nomadland" se consagró la noche del domingo 7 de marzo como la mejor película en los Critics Choice Awards, los premios que entrega la asociación que reúne a más de 400 críticos de Estados Unidos y Canadá, lo que la convirtió en una firme candidata a quedarse con el preciado Óscar, informa la agencia de noticias Telam.



En una ceremonia híbrida, con escenario central en Los Ángeles y los ganadores conectados de manera remota desde distintos puntos, "Nomadland" también se quedó con el título a la mejor dirección, en manos de Chloé Zhao; al mejor guion adaptado y la mejor fotografía.



Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman obtuvo otro premio póstumo al mejor actor por su labor en "La madre del blues", pero no pudo repetir en el rubro reparto, en donde también estaba nominado pero perdió ante Daniel Kaluuya por su trabajo en "Judas y el mesías negro".



Entre las mujeres, el galardón a la mejor actriz principal recayó sobre Carey Mulligan, por su rol en "Hermosa venganza"; en tanto que María Bakalova obtuvo lo propio entre las intérpretes de reparto por su tarea en la secuela de "Borat".



La revelación actoral de este año fue Alan Kim, por "Minari", filme que se consagró entre los extranjeros; en tanto que "El juicio de los 7 de Chicago" se quedó con el reconocimiento al mejor elenco.



"Palm Springs" fue elegida la mejor comedia y la película animada "Soul" se llevó la estatuilla a la mejor banda sonora.



Entre las series y películas para la televisión, "The Crown" fue la gran estrella de la noche al consagrarse como la mejor, al igual que su dupla actoral protagónica Josh O´Connor y Emma Corrin; y su actriz de reparto Gillian Anderson. Por su parte, Michael Kenneth Williams fue elegido el mejor actor reparto por "Lovecraft Country".



Entre las series de comedia, "Ted Lasso" se consagró como la mejor, en tanto que repartió premios con "Schitt´s Creek" en los rubros actorales.



En tal sentido, mientras que la primera le significó galardones a su protagonista Jason Sudaikis y a la actriz de reparto Hannah Waddingham; la segunda le valió estatuillas a la cabecilla del elenco Catherine O´Hara y a Daniel Levy.



"Gambito de dama" se quedó con el premio a la mejor miniserie , al igual que lo hizo su protagonista Anya Taylor-Joy, por su rol central. Entre los hombres, ese mismo título fue para John Boyega, por "Small Axe".



Finalmente, "Hamilton" fue la mejor película de TV; "Late Night with Seth Meyers", el mejor talk show; "Jerry Seinfield: 23 Hours to Kill", la mejor comedia especial; y "Better Caul Saul: Ethics Training with Kim Wexler", la mejor serie corta.