Nos separamos, pero ¿quién se queda con la mascota?

Sandra se muestra receptiva también con esta modalidad de arreglo, por el gran apego que tiene con Kayser. No es lo mismo que ocurrió con Stephen (nf) que asegura que tuvo problemas al momento de la separación de Briggit (nf), con la que estuvo casado por tres años, en los que no tuvieron ninguna descendencia.

Durante este tiempo no tuvieron hijos, por ello se encariñó con su mascota ya que pasaban la mayor parte del tiempo juntas. Al igual que los otros casos Jorge se conformó con visitar a Chanel en la casa de su ex, con la que pasa varias horas en el jardín los fines de semana.

Al final como dice la canción de Jesse & Joy: Antes de que echemos las maletas a la calle. Y convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, ya no hay más remedio. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro?