Ozuna participa en la nueva película de Tom y Jerry

Ozuna, el cantante portorriqueño de trap latino y reggaetón y ganador de varios galardones en la industria de la música, incluidos dos Grammy Latinos, hace una breve aparición con actuación en vivo en el nuevo largometraje animado de Tom y Jerry, producido por Warner Bros y Warnes Animation Group, y que se estrenará en Bolivia el jueves 25.

Ozuna comentó que es un gran seguidor de este dúo, que vive en pelea continua y que están vigentes en la cultura popular desde hace más de 50 años, primero de manera impresa en revistas, luego en la televisión, y ahora en la pantalla grande del cine.

Cuando el cantante puertorriqueño llegó al set de grabación en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry, antes de usar el vestuario para su escena bajo la dirección del cineasta Tim Story.







Al haber crecido viendo la rivalidad entre el gato y el ratón más famosos de la televisión, el artista tomó sin dudar la oportunidad de tener una breve parte en la película. Dijo que estaba emocionado de compartir su pasión por estos personajes con sus dos hijos Sofía y Juan Andrés, que también estaban felices de ver en vivo y en directo cómo se producen las películas de dibujos animados.



Ozuna no ocultó su alegría en el set de filmación. Dijo que “es algo increíble para él, una gran oportunidad artística. Crecí con Tom y Jerry, y siempre he amado verlos. Sus shows eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró.







Sobre la película



El cineasta estadounidense Tim Story es el encargado de reactivar una de las rivalidades más queridas de la historia del entretenimiento, la de Tom y Jerry, que regresa pero esta vez a la pantalla gigante con efectos especiales, con todos los recursos que la tecnología audiovisual brinda, y con la presencia de uno de los cantantes más populares del momento, Ozuna.

La historia del filme cuenta que cuando Jerry se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de ‘la boda del siglo’, Kayla, la organizadora del evento, contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped, que no era bienvenido en ese elegante lugar.

La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kayla, la boda y, posiblemente, al hotel mismo. El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del staff, quien conspira en contra de los otros tres.

En una vistosa combinación de animación clásica, con escenas de acción en vivo, la nueva aventura de Tom y Jerry presenta un nuevo territorio para que estos icónicos personajes peleen y los obliga a tomar acciones impensables.





La nueva película de Tom y Jerry se podrá ver en las salas de cine de Bolivia a partir del jueves 25. En Santa Cruz de la Sierra el público que asista a las salas podrá ver a los muñecos de los personajes de la película y tomarse fotos con ellos.

En todas las funciones se siguen las normas de bioseguridad, todos los asistentes deben tener puestos sus barbijos y el aforo de la salas es limitado.