Ozzy Osbourne agradece a sus seguidores después de una cirugía que 'le cambió la vida'

Ozzy Osbourne se siente agradecido después de la cirugía que le cambió la vida y que involucró la extracción y realineación de clavos en el cuello y la espalda.



“Ahora estoy en casa del hospital recuperándome cómodamente”, escribió el ex líder de Black Sabbath, de73 años, en su cuenta de Instagram este miércoles 15 de junio.

“Definitivamente siento el amor y el apoyo de todos mis fanáticos y les envío a todos un gran agradecimiento por sus pensamientos, oraciones y buenos deseos durante mi recuperación”, agregó.

Osbourne fue dado de alta de un hospital de Los Ángeles el martes, un día después de someterse a lo que su esposa Sharon Osbourne llamó “una operación importante” que “determinaría el resto de su vida”.

Además de sufrir la enfermedad de Parkinson , Ozzy se ha estado recuperando de las lesiones en el cuello que sufrió en un accidente de en 2003. Una caída en 2019 empeoró la dolencia, después de lo cual le insertaron 15 tornillos en la espalda.

“Solo estoy esperando una cirugía más en mi cuello”, dijo la estrella de rock a la revista Classic Rock sobre el procedimiento no especificado el mes pasado.

“No puedo caminar bien estos días. Tengo fisioterapia todas las mañanas”, explicó en ese momento. "Estoy un poco mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carretera".

Page Six, sitio especializado en el mundo del espectáculo, obtuvo imágenes exclusivas de Ozzy siendo trasladado fuera del hospital el martes con Sharon, de 69 años, a su lado. A pesar de la intensidad del procedimiento, el músico logró ponerse de pie y subirse a un Range Rover negro con la ayuda de un asistente del hospital.

Sharon, aliviada , recurrió a las redes sociales para contarles a sus seguidores que el 'Príncipe de las Tinieblas' había salido de la cirugía, "le estaba yendo bien y en camino a la recuperación".

“A nuestra familia le gustaría expresar tanta gratitud por la abrumadora cantidad de amor y apoyo que condujo a la cirugía de Ozzy”, tuiteó, y agregó: “Tu amor significa el mundo para él”.

Una fuente cercana a la familia le dijo recientemente a Page Six que habría una "larga convalecencia" después de la operación y que llevarían a una enfermera a su casa para atender al cantante de "No More Tears".

“Ozzy tiene 73 años y cualquier tipo de cirugía cuando envejeces es difícil”, compartió la fuente consultada por Page Six.





