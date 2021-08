"Pandemonio", un libro que reúne relatos y reflexiones en tiempos de coronavirus

Escucha esta nota aquí

Sin pretensiones literarias y solo con el afán de contar lo que sentía y convivía él y otros colegas periodistas, Rildo Barba inició, durante la cuarentena por el coronavirus, el blog Pandemónium. Los textos que publicó en este espacio virtual ahora los ha reunido en el libro “Pandemonio”, que presentará este martes 3 de agosto, a las 17:00 en la librería El Ateneo de Casa Design Center (tercer anillo interno)

“Pandemonio surgió a partir del blog Pandemónium, pero para el libro yo lo quise españolizar. El libro no es ninguna maravilla literaria; no pretendo definirme como "escritor", esos de talla grande. Solo soy un narrador de historias. Cuento lo que veo, escucho, huelo y siento, con la idea de que quienes me lean perciban lo mismo que yo. Pandemonio es mi yo encerrado. Encerrado por mí mismo y por la pandemia”, afirma Barba, que decidió editar por su cuenta la publicación que ya se vende en todas las sucursales de El Ateneo.

Rildo Barba es comunicador social, titulado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ejerce el periodismo desde 1999. Ha trabajado en los diarios El Mundo, El Día y EL DEBER, en el vespertino La Nación, y en las revistas Sociales Vip, Trendy, Cosas y Amaszonas. Tiene formación en marketing y especialista en tiendas para la multinacional Luxottica (en México y Colombia). Desde noviembre de 2020 dirige la revista digital, “Okey!”

Actualmente trabaja en una novela que espera publicar a fines de 2021.