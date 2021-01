Escucha esta nota aquí

Primero fue Carlos Villagrán, el entrañable Quico de El Chavo del 8, y ahora Paquita la del Barrio incursiona en la política en México.

Al ritmo de sus mariachis, la popular cantante Francisca Viveros Barradas, de 73 años, fue presentada como candidata a diputada del distrito Misantla, en Veracruz.

La intérprete de temas como Rata de dos patas y Tres veces te engañé se emocionó hasta las lágrimas en la presentación, asegurando que incursiona en la política por amor a su pueblo.



"Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé qué hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto", dijo al medio Milenio.



El partido Movimiento Ciudadano, al que representará Paquita la del Barrio, expresó que era un "honor que una mujer de lucha como Francisca Viveros haya aceptado la invitación para contender". También destacó que ella "ha llevado en alto el nombre de Veracruz, ha demostrado el cariño que le tiene a su tierra donde ha generado fuentes de empleo como empresaria y gestionado obras como la que lleva a Alto Lucero, su lugar de origen".



Como no podía ser de otra manera, el acto cerró con la música de mariachis y Tres veces te engañé y otros himnos dedicados a los hombres, retumbando en el salón.

Hace unas semanas, Carlos Villagrán anunció su precandidatura a la gubernatura y alcaldía del estado de Querétaro por el Partido Querétaro Independiente (PQI).

"En esta nueva plataforma estoy con el mismo entusiasmo que hice El Chavo del 8. Ustedes verán en mis ojos que les hablo con la verdad, hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, que a través de los ojos sabe si está diciendo la verdad o no... Me ofrecieron que si me ponían aquí ya yo poder leer, no, quise hablar con mente y corazón...", dijo en su presentación, el actor de 77 años.



Ambos artistas medirán su popularidad el 6 de junio, cuando los mexicanos votarán para renovar la Cámara de Diputados y gobiernos estatales.