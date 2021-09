Pareja de influencers no asignará género a su bebé; dejarán que lo decida en su momento

Escucha esta nota aquí

​​La pareja de influencers brasileños Bianca Andrade y Bruno Carneiro, mejor conocidos como Boca Rosa y Fred, dieron a conocer que no le asignarán género a su bebé, cuyo nacimiento fue reportado el pasado 16 de julio y recibió el nombre de Cris.

La República de Perú recupera una entrevista con la revista brasileña GQ, en la que la influencer habla sobre la identidad de género de su bebé, la cual aseguran que no asignarán hasta que tenga la madurez necesaria para decidirlo.

“Mi bebé tomará esa decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”, recuperan de Andrade para la revista brasileña. Hace poco, çcelebró los dos meses de la llegada de su bebé, a quien asegura que ama y que espera poder decir que es un buen día por siempre.

"Mamá siempre te da los buenos días diciendo 'mira qué feliz día, hijo' y eso es lo que deseo todos los días", escribió en Instagram junto con una serie de fotos, de acuero al reporte del portal Milenio, de México.

Su esposo, por su lado, explicó que la decisión fue tomada después de que lo conversara con su 'hermane', una persona no binaria que le cuestionó que cambiaran los preparativos de acuerdo con el sexo que les avisaran que tendría su bebé. “Cuando nos enteramos del embarazo estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo, incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris”, dijo Fred.



“Le contamos eso a mi hermane, ella dijo: ‘¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’". Me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, agregó.

Fue por ello que la pareja de influencers decidió no imponerle una identidad de género a su bebé, por lo que decidieron una combinación de factores que aluden acepciones sociales diferentes, de modo que no le impongan una u otra.

“Para nosotros no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul. Es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”, concretó el influencer.



