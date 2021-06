Paternidad: la conmovedora historia real de un padre viudo

La fecha de estreno de Paternidad fue estratégica, solo dos días antes de que varios países del mundo celebren el Día del Padre, y funcionó, pues se posicionó como una de las producciones más vistas de Netflix en el mundo. En Bolivia rápidamente escaló hasta el puesto #2, a pesar de que la conmemoración es en marzo.

Y es que, acostumbrados a las películas sobre 'mamás luchonas', Paternidad celebra a los hombres que, por diferentes razones, asumen solos la crianza de sus hijos y en el camino aprenden sobre pañales y moretones.





Lo mejor de esta producción es que está basada en una historia real, vivida y narrada en un blog y luego en el libro Two kisses for Maddy: A memoir of loss and love (Dos besos para Maddy: una memoria de pérdida y amor), del escritor y conferencista estadounidense Matthew Logelin, que fue todo un bestseller en Estados Unidos en 2009.



En la película, Matt y su esposa Liz tienen una vida perfecta, acaban de casarse, estrenan ciudad y casa, son exitosos y dentro de poco se convertirán en padres primerizos, pero, el destino da un giro dramático en cuestión de horas, la pequeña Maddy debe venir al mundo de emergencia y, mientras ella nace, su madre muere por una embolia pulmonar.