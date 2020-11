Paul McCartney lanza un nuevo disco grabado en la cuarentena

Escucha esta nota aquí

Entre el duelo y la crisis que ha dejado el coronavirus en el mundo, también quedaron muchas reflexiones de vida, textos y música, mucha música. Uno de los artistas que se refugió en un estudio de grabación y sus instrumentos fue el exBeatle Paul McCartney que hoy anunció que presentará un nuevo disco grabado en solitario, el 11 de diciembre.

McCartney III será el nombre del material que trabajó durante varios meses en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra. El título hace referencia a dos de sus anteriores producciones, McCartney (1970) y McCartney II (1980), que también fueron grabados en su casa.

"Tenía algunas cosas en las que trabajé a lo largo de los años, pero el tiempo pasó y las dejé a medias, de manera que he retomado aquello que tenía" dijo McCartney, en comentarios publicados por la agencia británica de noticias Press Association.



"Se trataba de hacer música para uno mismo, en lugar de hacer música como un trabajo (...) Nunca pensé que todo esto pudiera acabar en un álbum", aseguró el compositor de Yesterday, de 78 años.



El lanzamiento coincide con el 50 aniversario de la presentación de su primer proyecto en solitario, después de la separación de The Beatles en 1970.

McCartney III tiene canciones inéditas en las que el exBeatle toca el piano, la batería y la guitarra, además de cantar.



Sobre los temas de sus canciones, explicó al diario The Guardian que tratan “la libertad y el amor. Hay una gran variedad de sentimientos al respecto, pero no me propuse que todo fuera como, ‘Así es como me siento en este momento’. Los viejos temas están ahí, del amor y el optimismo”.



Y acerca de un posible retiro de la música, tras 14 discos de estudio grabados con The Beatles y 18 en solitario, dejó entrever que no está en sus planes. “Se supone que todo lo que hago siempre es lo último. Cuando tenía 50 años, ‘Esa es su última gira’. Y fue como, ‘Oh, ¿verdad? No lo creo.’ Es el rumor, pero está bien”.