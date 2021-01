Películas y series de superhéroes que llegarán en 2021

Escucha esta nota aquí

Luego de un 2020 en el que las muchas películas y series de superhéroes (y en general las adaptaciones de cómics) se vieran afectadas por la pandemia y no pudieran estrenarse en sus fechas inicialmente previstas, este año será uno recargado con adaptaciones live action de personajes del “noveno arte”.

Marvel Studios será quien dé inicio un 2021 apoteósico. Lo hará con la serie Wandavision, que se estrenará el 15 de enero en el servicio Disney + (ya disponible en Bolivia desde noviembre de 2020). Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) serán los responsables de comenzar la Fase 4 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

En esta producción de nueve capítulos (se estrenará uno nuevo cada viernes), que tendrá un estilo de citcom, Wanda se reunirá de manera misteriosa con Vision, quien murió a manos de Thanos al final de Avengers: Infinity War. Pero de acuerdo con los adelantos difundidos, él ha regresado ¿de la muerte? y ambos vivirán juntos en una comunidad suburbana.

Aún con la resaca de todos los problemas que causará Scarlet Witch, llegarán a la pantalla chica a través de Disney +, The Falcon and The Winter Soldier el 19 de marzo.

La serie de seis episodios, seguirá las aventuras de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) en un mundo sin el Capitán América, el cual será amenazado nuevamente por Helmut Zemo (Daniel Brühl). En esta producción se rumora que serán introducidos algunos personajes de los X-Men, luego de que los derechos cinematográficos de los mutantes regresarán a Marvel tras la compra de Fox por parte de Disney.





Y con apenas tiempo para darse un respiro, arribará a los cines Black Widow el 7 de mayo, luego de su sufrir el retraso de su estreno más de un año debido a la pandemia. Esta será la primera película de la Fase 4 del UCM, aunque su historia se ambientará la mayor parte entre las cintas Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War.



Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) se enfrentará a las partes más oscura de su pasado cuando surja una peligrosa conspiración orquestada por una de las mayores amenazas en el mundo Marvel: Taskmaster.





En mayo (sin fecha exacta de estreno todavía), otro personaje de Marvel que volverá será Loki (Tom Hiddleston). Esta serie de Disney + mostrará las aventuras del dios del engaño nórdico luego de robar el Teseracto en Avengers: Endgame.



En esta historia hará acto de presencia la Time Variance Authority una organización encargada de proteger la línea temporal del Universo Marvel. En cuanto a los capítulos, será por el momento una miniserie que constará de un total de seis. La propuesta debería conectar directamente con la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno por el momento está previsto para el 2022.





Luego de un poco más de un mes de descanso de series y películas de sus personajes, Marvel estrenara el 9 de julio la cinta Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.



La trama se centrará en Shang-Chi (Simu Liu), el maestro de kung-fu de Marvel Comics, quien combatirá contra el verdadero mandarín, el jefe de la organización Diez Anillos a quien Trevor Slattery (Ben Kingsley) personificó en Iron Man 3.





En esta misma época del año se estima que llegue a Disney + la serie What If…?, la primera incursión de Marvel Studios en la animación.



La serie se centrará en Jeffrey Wright prestando su voz al vigilante Uatu, quien muestra una serie de universos alternativos donde los eventos del UCM se desarrollan de manera diferente. Algunos ejemplos incluyen “¿Y si Peggy Carter se convirtiera en Capitana América?” y “¿Qué pasa si T’Challa se convierte en Star-Lord?” Varias estrellas del UCM, entre ellas el desaparecido Chadwick Boseman, volverán a dar vida a sus personajes de acción real.





Tras un primer semestre de año intenso, Marvel descansará un poco para volver con fuerza en noviembre. El 5 del onceavo mes de 2021 llegarán dos de sus nuevas propuestas: Eternals y Ms. Marvel. La primera es una cinta que presentará el panteón de semidioses celestiales creados por Jack Kirby (uno de los padres de Marvel Comics).



La película está dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan.







La segunda será una serie de Disney + enfocada en Kamala Khan, uno de los personajes nuevos y más populares de la Casa de la Ideas del siglo XXI. Protagoniza por Iman Vellani, la trama se centrará en Ms. Marvel, una pakistaní-estadounidense de 16 años que crece en Jersey City. Una gran estudiante, ávida jugadora y voraz escritora de fanfics, con una afinidad especial por los súper héroes, particularmente por la Capitana Marvel.







Y para acabar de la mejor manera el año, Marvel Studios estrenará (en diciembre) en Disney + la serie de Hawkeye. Jeremy Renner regresará como Clint Barton, quien deberá defender y entrenar a su protegida Kate BIshop (Hailee Steinfeld). La historia de esta serie daría paso a la formación de los Young Avengers.







Además, Marvel Studios junto con Sony esterarán en los cines el 17 de diciembre la tercera parte del Spider-Man de Tom Holland. Esta cinta marcaría el punto de partida del Spider Verse. Se rumora que los spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la película, además de los ya confirmados retornos de Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina).



Más películas de personajes de Marvel



Sony, que posee los derechos cinematográficos de Spider-Man y todos los personajes relacionados con él, estrenará dos cintas basadas en personajes de Marvel este año, con las que pretende expandir su propio universo.

La primera será Morbius, que arribará a la gran pantalla el 19 de marzo. Protagonizad por Jared Leto, la trama girará en torno al bioquímico Michael Morbius, quien intenta curarse a sí mismo de una extraña enfermedad de la sangre, pero sin darse cuenta se infecta con una forma de vampirismo. En esta cinta aparecerá el Vulture de Michael Keaton visto en Spider-Man: Far From Home.





Luego de su retraso de casi un año, Venom: Let There Be Carnage llegará a los cines el 25 de junio. En esta película Eddie Brock tendrá que lidiar con la gran amenaza que representa Carnage (Woody Harrelson). Se espera que el Spider-Man de Tom Holland haga presencia en la trama, para consolidar la conformación del Universo Marvel de Sony.





Estrenos de DC



DC también tendrá un 2021ajetreado, con el estreno de varias sus franquicias en cine, televisión y plataformas digitales.

El 29 de enero estrenará la segunda temporada de Batwoman (probablemente por HBO en America Latina). La historia se centrará en la desaparición de Kate Kane, por lo que el manto de la Mujer Murciélago cambiará de manos. Ahora Ryan Wilder (Javicia Leslie) será la nueva encargada de llevar justicia a las calles de una ciudad que clama por su heroína.





Un mes más tarde, el Superman del Cwverse (antes arrowverse) llegará a la pantalla chica con su serie Lois and Clark. Estará protagonizada por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, quienes repiten sus papeles de Clark Kent y Lois Lane. La trama girara en torno a las repercusiones de Crisis en Tierras Infinitas.







En febrero también arribará la cuarta temporada de Black Lightning. Cress Williams repetirá su papel del héroe de ascendencia afroamericana en una historia que concluirá su participación en el Cwverse, pero dará paso al spin-off Painkiller.





En el segundo mes del año también volverá The Flash. Las aventuras del velocista escarlata, encardado por Grant Gustin en la pantalla chica seguirán al menos una temporada más. Al igual que Superman, Barry Allen lidiará con los efectos de Crisis en Tierras Infinitas.







En tanto, en marzo el servicio de streaming HBO Max estrenará Zack Snyder's Justice League​. La miniserie de cuatro episodios de una hora de duración mostrará como Zack Snyder había imaginado al equipo de superhéroes. Cabe recordar que el director tuvo que abandonar la producción de la cinta estrenada en cines en 2017, debido al suicidio de su hija. Se espera una historia más oscura y con una amenaza mucho mayor que enfrentar: Darkseid.





Otro equipo que volverá este año, a la gran pantalla, será The Suicide Squad el 6 agosto. Esta vez, James Gunn es el cineasta al frente del proyecto, que promete una mejor representación de la Fuerza Especial X, comandada por Amanda Waller, que la vista en 2016.

Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman y Jai Courtney, volverán a interpretar sus papeles de Harley Quinn, Amanda Waller, Captain Boomerang y Rick Flag respectivamente.







Este año DC también tiene previsto estrenar en televisión nuevas temporadas de Doom Patrol, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow y Stargirl, además de series en HBO Max como The Sandman, Green Lantern y The Peacemaker, y Titans en Netflix.