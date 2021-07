Penélope Cruz dice que tuvo la mejor suegra y se despide de Pilar Bardem

Escucha esta nota aquí

España y el mundo entero del espectáculo llora desde el sábado la muerte de la reconocida actriz Pilar Bardem, famosa por su carrera en el cine, teatro y televisión.

Con 82 años, la artista falleció en Madrid, a causa de una enfermedad pulmonar como anunciaron sus hijos, Carlos, Mónica y el oscarizado Javier Bardem.

Penélope Cruz, casada con Javier Bardem desde hace 11 años, compartió una emotiva despedida de su suegra, a la que conoció en el rodaje de Carne trémula, una película de Almodóvar de 1997, en la que trabajaron juntas.

"Siempre fuiste tan buena conmigo. No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo", escribió la española, ganadora de tres premio Goya, luego de comentar cómo se conocieron y compartir una fotografía de Carne trémula.



"Eres admirable. Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Y tu humor. Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar", finalizó su homenaje la actriz de Abre los ojos y Todo sobre mi madre.

Horas antes y después del comunicado en el que anunciaron la muerte de su madre y agradecían el cariño hacia ella, nuevamente los hijos, en conjunto, publicaron su despedida.



"Despedimos a mi madre como ella y nosotros queríamos. Con el corazón lleno amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem. Por nuestra madre. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, y desconocidos que se han tomado el tiempo para escribir y arroparnos con su cariño. Recordémosla viva, alegre y luchadora. Gracias por esta ola de amor", firmaron nuevamente Carlos, Mónica y Javier.

​