Penélope Cruz no para de trabajar, ya empieza a filmar otra película

Escucha esta nota aquí

Es la actriz española más universal, en el mundo del cine no hay quién no la conozca, admire su talento y su belleza. Ella es Penélope Cruz (47), la artista que luego de terminado un proyecto empieza a trabajar en otro y está planificando el siguiente. Dice que le apasiona lo que hace, que no puede dejar de hacerlo, tal vez por eso la mayoría de sus cosas le salen bien, porque las hace con amor, comentó.

Aclaró que no vive en Los Ángeles, pero que visita esa ciudad muy seguido por cuestiones de trabajo, que su residencia está en Madrid, al lado de su esposo el también actor galardonado Javier Bardem, y de sus hijos Leo (10) y Luna (8) Encinas Cruz.

Lleva 32 años trabajando en el cine y ha participado en 62 películas rodadas en España, EEUU, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Brasil, México y Suecia. Ha recibido varios premios, entre ellos el Óscar, el Bafta, el Volpi, el Goya, el César y el Donostia de honor, informa el diario El País.





Que gane el galardón a la mejor actriz en el reciente Festival de Cine de Venecia no fue una sorpresa. Los críticos y la prensa lo esperaba, porque su labor en el filme Madres paralelas fue impecable y sublime, dijeron los entendidos en este arte. Ella comentó que era la mejor película en la que había trabajado, por su historia, por la calidad técnica y artística que tiene.



Luego de celebrar y de brindar por haber recibido la copa Volpi en la ciudad de los canales, regresó casi de inmediato a Madrid para presentar su nuevo filme, la producción francesa L´immensitá, dirigida por Emanuele Crialese. Y en pocos días empieza a rodar En los márgenes, de Juan Diego Botto.

Con ello su agenda está copada hasta fin de año y luego vienen otros proyectos que tiene en carpeta, algunos de la mano de su gran amigo y mentor el cineasta Pedro Almodóvar, quien la impulsó a escala internacional.





Su relación con el cineasta manchego y ganador de dos Óscar va más allá una simple amistad o relación laboral. Cruz dice que es muy especial, pues es casi como su padre, la cuida y le guarda los mejores papeles de sus películas.

"Es un genio, todo lo que hace sale bien, sus imágenes son hermosas, hablan por sí mismas, los movimientos de cámara que realiza son exactas y su dirección actores es impecable. Pero sobre todo tiene un gran corazón. Nunca filma si todos sus actores no están conformes, si alguno tiene un problema de salud o anímico se para el rodaje, hasta que mejore", comentó la actriz.





Penélope manifestó que a pesar de que le encanta su trabajo, su vida no es fácil, pues tiene que estar corriendo de un lado a otro, de una ciudad a otra para cumplir con los rodajes. Muchas veces le gustaría quedarse en su casa para estar más tiempo con sus hijos, que están en etapa de crecimiento y con su esposo. Sin embargo la reconforta saber que ellos están bien y que su esfuerzo después tiene sus frutos, cuando ve su nombre en los créditos de las películas. Dice que aún es muy temprano para hablar de retiro, pues cree que le falta mucho camino cinematográfico por recorrer.



Lea también BBC "Madres paralelas": la disculpa de Instagram por censurar el cartel de la última película de Almodóvar, que muestra un pezón lactante El afiche del nuevo filme del director español Pedro Almodóvar fue censurado por romper las normas de desnudez de la red social

​