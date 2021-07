¿Pensás viajar a Disney? 10 consejos para ahorrar dinero, de un youtuber boliviano

Escucha esta nota aquí

Conocer Disneyland, en Orlando (Florida, EEUU), posar en el castillo Disney o ver a Mickey Mouse y a los personajes de la TV o las películas frente a frente, es el sueño de muchos niños y hasta de adultos que quieren sacar al pequeño que llevan dentro. Y es que como su lema lo dice, es "el lugar donde los sueños se hacen realidad".

Sin embargo, así como es un lugar mágico, el boliviano Rodrigo Rojo, administrador del canal de YouTube Rojo de Viaje, cree que con la misma magia desaparece el dinero, así que grabó un video con 10 consejos para que los viajeros ahorren tiempo y dinero.

Rodrigo, abogado de 35 años, viajero empedernido y creador de contenido desde 2018, compartió con EL DEBER que los mejores meses para viajar son enero, febrero, septiembre y octubre. Mientras que en junio, julio y agosto, así como feriados como el Día de Acción de Gracias, 4 de julio y Navidad, todo sube de precio y está más lleno.





Con estas recomendaciones previas podrás ahorrar y verás que no estás tan lejos de cumplir este anhelo:

1. Hospedaje. Disney ofrece alojamiento dentro del resort. A pesar de algunos beneficios, como pases rápidos o el ingreso antes de la hora de apertura de los parques, puede costar hasta el doble que un hotel de afuera. Por ello, Rojo de Viaje considera que vale la pena instalarse adentro si viaja con niños y si no visitará parques de otras compañías. Aconseja buscar otras opciones, como cerca de la International Drive y sus alrededores, donde hay hospedajes de hasta $us 25 por noche, cómodos y agradables.

2. Entradas. Comprándolas en línea se ahorra hasta $us 20 y hasta una hora de fila.

3. Carrito. Los que viajan con niños pequeños pueden ingresar con su cochecito. Rentarlos dentro cuesta entre $us 15 y 31.

4. Pases rápidos. Son gratuitos, solo se debe buscar los quioscos con máquinas expendedoras y solicitarlos.

Rodrigo sugiere descargarse la aplicación My Disney Experience, donde se encuentran los horarios de apertura de los parques, los tiempos estimados de espera en cada atracción y la posibilidad de solicitar los pases rápidos hasta con 60 días de anticipación.

5. ¿Cómo llegar a los parques?. La mejor opción es rentar un vehículo, los hay de todos los precios, aunque deberá pagar $us 25 por el estacionamiento. Una vez adentro y tras dejar su auto deberá tomar unos trenes que llevan a cada parque. De la misma forma, entre parque y parque hay buses, ferry y monorriel para transportarse. Para Magic Kingdom y de día aconseja el ferry por el paseo y para regresar de noche, el monorriel es el más rápido. Para los que van en taxi, hay estaciones de Uber en todos los parques.

6. Comida. Disney permite el ingreso de alimentos, por ello muchas personas se llevan frutas y sándwiches, compradas previamente en un supermercado, para hacer picnics con una linda vista. Para beber, el viajero sugiere llevar un termo de agua que se puede rellenar en los bebederos.

7. Restaurantes que valen la pena. El castillo de la bella y la bestia, de Magic Kingdom, es su favorito. Sin embargo, se debe hacer la reserva con tiempo y estar dispuesto a gastar entre $us 20 y 30 por persona.





8. Bebidas espirituosas. Están permitidas para los mayroes de edad, pero no cuestan lo mismo en todos los lugares. Por ello, el consejo es consultar la carta previamente para no llevarse sorpresas.

9. Souvenirs. Según el boliviano, el precio más bajo puede ser $us 20 y resulta muy tentador llevarse toda la tienda. Por ello, especialmente si viajan con niños, un buen tip es visitar un supermercado antes de ir a Disney y "surtirse con los ítems que igual son originales". También aplica para los regalitos para la familia y amigos.

10. Lluvia. No es cuestión de mala suerte o de temporada, Rodrigo cuenta que en todas sus visitas llovió, así que aprendió que en la visita al supermercado, donde se surtirá con alimentos y souvenirs, también debe comprar un poncho plástico por $us 1, porque dentro de Disney World cuestan $us 25.

Como recomendación extra, llevar ropa y zapatos cómodos y ponerse protector solar. Sacando cuentas, el ahorro será significativo. Rojo comparte sus aventuras en YouTube, Instagram y Facebook.