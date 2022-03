Phil Collins se despidió de los escenarios: “Ahora tengo que encontrar un trabajo de verdad”

Escucha esta nota aquí

Phil Collins anunció que su el recital de Genesis del sábado 26 de marzo en Londres, en el 02 Arena, fue el último de su carrera. La leyenda de la música de 71 años ya no puede tocar la batería por problemas en su espalda. “Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad”, bromeó mientras saludaba a los fans, según contó The Mirror.



Genesis -trío que completan el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford- había anunciado la reunión para la gira The Last Domino? Tour, tras 14 años de ausencia de los conciertos, pero el año pasado cancelaron varias fechas a causa del Covid.







Durante la gira, Collins apareció débil y fatigado, actuó sentado, ni siquiera podía usar el bastón para caminar. “Yo no hago nada -explicaba hace un tiempo a The Guardian- No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”



En una entrevista con la BBC había contado sus frustraciones y un sueño, actuar con su hijo Nicholas: “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió



Los problemas de salud de Phil Collins se remontan al menos a 2009, cuando el músico sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en la que tocaba la batería: de ahí una primera cirugía, seguida de otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas.



