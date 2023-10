Pink revela cual fue el punto de quiebre en su vida

Su ascenso a la fama comenzó con su primer álbum en solitario, "Can't Take Me Home" , que rápidamente alcanzó el estatus de doble platino en Estados Unidos. Sin embargo, pocos conocen la oscura y desafiante etapa de su vida antes de llegar a la cima.

En sus propias palabras, la experiencia fue una lección de vida: "Me di cuenta de que el machete que siempre he cargado es lo que me hace realmente buena en lo que hago hoy. Esto es lo que me hace una superviviente".