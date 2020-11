Por dentro: Cómo es la mansión de $us 5.8 millones que compró Residente

Escucha esta nota aquí

Esta semana, el puertorriqueño René Pérez Joglar, cantante de Calle 13, compró una lujosa mansión en California. El nuevo hogar del rapero conocido como 'Residente' está valorada en $us 5.8 millones.







Obviamente, este millonario detalle no pasó desapercibido y los internautas criticaron el "doble discurso" del artista que canta contra el capitalismo y defiende a los pobres.



La nueva vivienda de Pérez está ubicada en el distrito de Encino, en el Valle de San Fernando, sobre una superficie de 2.400 metros cuadrados. Según publica el diario argentino La Nación, fue construida en 2017, y en 2018 fue vendida por $us 5 millones a David Spector, director ejecutivo del banco hipotecario PennyMac Financial Services.





Como los detalles más destacados menciona que tiene una amplia cocina con islas dobles, dos comedores y una sala multimedia.





También cuenta con siete habitaciones, cinco en el segundo piso, todas con baños en suite. Igual resaltan la piscina, un enorme jardín y dos salones con chimeneas.





Abajo, también tiene un baño principal revestido completamente en mármol, un patio privado, spa y un estacionamiento para al menos seis autos.





Al parecer, Pérez atraviesa una buena época, acaba de ganar la estatuilla a canción del año en los premios Grammy Latinos, el jueves 19 de noviembre, y firmó un acuerdo con Sony Pictures Entertainment para producir un proyecto audiovisual llamado 1868, en el que el músico hará contenidos con enfoque social.