Por fin, la música de los videojuegos tiene un sitio en los Grammy

Desde la banda sonora de "The Legend of Zelda" hasta las contagiosas melodías de Super Mario Bros., la música ha sido durante mucho tiempo fundamental en la experiencia de los videojuegos.

El primer grupo de nominados honra a los compositores de "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok (AC Valhalla El Amanecer de Ragnarok)", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy (Guardianes de la Galaxia)" y "Old World".