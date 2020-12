¿Por qué hay parejas en las que uno se contagia de coronavirus y otro no?

Escucha esta nota aquí

En la actualidad, el regreso al trabajo y la flexibilización de la cuarentena con el descuido de las personas de las medidas de bioseguridad en pleno rebrote del coronavirus están incrementando los contagios, algunos de los cuales afectan a un solo individuo de un núcleo familiar, que puede identificar la enfermedad después de varios días de convivir en su hogar sin ninguna precaución. Pero, ¿existe una explicación científica de por qué unas personas se contagian y otras no?

El profesional Julián Olalla, del comité científico del primer congreso de Covid-19 de España, explicó al medio europeo SUR los motivos por los que el virus afecta en distinta medida a las personas.

"Eso tiene que ver con el tipo de contacto, con la carga viral de la fuente de contagio, es decir, cuánto virus tiene el individuo que actúa de caso índice, con la forma en que se produce el contagio: si ha sido hablando, tosiendo o al tocar una superficie donde había virus", indicó.

"También influye cómo está tu sistema inmune en ese momento y cómo te encuentras físicamente. Es un cúmulo de circunstancias que hacen que te contagies o no. ¿Dónde está la llave o cuál es el factor para que el proceso vaya bien o mal? No lo sabemos. Eso pasa con matrimonios que duermen en la misma cama. ¿Por qué se contagia uno y otro no? Hay cosas que desconocemos", sentenció.



Inmunidad cruzada

Un estudio publicado en la revista estadounidense Cell reporta que haber superado otros tipos de coronavirus anteriormente puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad. Es lo que se conoce como inmunidad cruzada.



Los investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla, en California, autores del estudio, utilizaron muestras de sangre recogidas entre 2015 y 2018 de personas que habían superado coronavirus estacionales, pero que no habían estado expuestas al SARS-CoV-2, el tipo actual.



Lo que hicieron con esas muestras fue ponerlas en contacto con secuencias o fragmentos del SARS-CoV-2 y vieron que había una reactivación celular. "Lo que ven los investigadores es que hay linfocitos, tanto B como T, que son capaces de reconocer esos fragmentos y activarse. Eso es lo que significa que tienen inmunidad cruzada", aseguran los investigadores.



El resultado revela que, aunque sea un virus nuevo, "tiene en torno al 80 por ciento de homología con el SARS y entre un 40 y 60 por ciento de homología con los coronavirus circulantes o estacionales".



Para los expertos, esto explicaría porqué hay personas que tienen síntomas leves o ninguna sintomatología y algunos que se contagian y otros no.



Cada organismo es distinto, es por eso que en una pareja, alguno podría haber estado ya expuesto a otro tipo de coronavirus y haber generado inmunidad cruzada, mientras el otro no.



"Si has estado expuesto a algún virus parecido y has generado inmunidad adaptativa, el cuerpo recuerda los patógenos con los que tu cuerpo ha entrado en contacto en el pasado y por ello sabrá cómo combatirlos en el futuro", concluyen.



A pesar de estas explicaciones, los expertos resaltan que el Covid-19 sigue evolucionando y que no hay manera de predecir quién se contagiará o quién no, ni cómo, por lo que es de vital importancia el cuidado personal, mínimamente con las recomendaciones básicas: uso del barbijo, distanciamiento social e higiene de manos.