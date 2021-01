Posesionan a Germán Monje como nuevo director de Adecine

Escucha esta nota aquí

En un acto realizado la tarde del jueves 21 de enero la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana Cruz posesionó como Director General Ejecutivo de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADECINE) a Germán Hormando Monje Portugal.

“La cultura en general, la cinematografía en particular, puede acercar a la juventud a conocer a su país. No cabe duda de que nosotros las autoridades necesitamos entender que la producción de cine y audiovisual es una herramienta de interculturalidad, pero sobre todo de descolonización. No cabe duda que la producción genera empleos directos, indirectos y servicios”, dijo Monje, en declaraciones recogidas por ATB digital y en las que la nueva autoridad también se comprometió a “trabajar por el bien del cine boliviano”

Según nota de prensa del Ministerio de Culturas, Germán Hormando Monje Portugal, nació en la ciudad de La Paz, se formó en Bolivia con destacados maestros del cine latinoamericano como Santiago Álvarez, Nelson Rodríguez, Chico de Asís, Cecilia Quiroga entre otros antes de partir a Cuba.

En Cuba, estudió la carrera de Cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio Baños en Cuba, especializándose en Montaje y Edición. Continúo sus estudios profesionales en el centro de formación de la Radio Televisión Valenciana, España.

A su vuelta a Bolivia fundó la Escuela de Cine y Artes (ECA) y trabajó en más de diez largometrajes y productos televisivos como productor, montajista y como asistente de dirección con reconocidos directores bolivianos como Jorge Sanjinés, Paolo Agazzi, Marcos Loayza, Rodrigo Patiño entre otros.

En 2009 Presentó su ópera prima “Hospital Obrero”.

Produjo y dirigió más de 50 documentales y producciones audiovisuales de todo género.

Fue docente del Programa de Cine de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Escuela Andina de Cinematografía. Colaboró con el Programa de Intervenciones Urbanas en la línea de cine y audiovisual.