Precuela de 'Game of Thrones' anuncia a tres de sus actores principales

Olivia Cooke ( Ready Player One), Emma D'Arcy ( Wanderlust ) y Matt Smith ( The Crown, Dr. Who ) han sido elegidos para protagonizar la precuela de Game of Thrones de HBO, “House of the Dragon”, informó el viernes 11 de diciembre la producción de la serie.

Además de los mencionados actores, Greg Yaitanes ( Banshee ) se ha incorporado como director y coproductor ejecutivo, y Clare Kilner ( Snowpiercer ) y Geeta V. Patel ( The Witcher ) también se encargarán de dirigir episodios de la serie de fantasía, informó el portal de The Hollywood Reporter.

Basado en Fire & Blood del creador de Game of Thrones , George RR Martin , House of the Dragon se desarrolla 300 años antes de los eventos del drama de fantasía recientemente concluido y cuenta la historia de la casa Targaryen.

Cooke interpretará a Alicent Hightower, a quien HBO describe como " la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de sus seres más íntimos. círculo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política ".

D'Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, descrita como "la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones.

Smith interpretará al príncipe Daemon Targaryen, que es el "hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire".

Cooke, D'Arcy y Smith se unen al elenco anterior Paddy Considine ( El Forastero ) como el Rey Viserys Targaryen, quien, según HBO, fue "elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal". . Un hombre cálido, amable y decente, Viserys sólo desea llevar adelante el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes ".

La serie de 10 episodios es co-creada por Martin y Ryan Condal ( Colony de USA Network ). Condal escribirá el guion junto a Sara Lee Hess y actuará como co-showrunner junto al veterano de Game of Thrones Miguel Sapochnik. Este último dirigirá el piloto y episodios adicionales. Los productores ejecutivos incluyen a Martin, Condal, Sapochnik, Vince Gerardis, Ron Schmidt y Hess.