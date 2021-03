Premios BAFTA: Nomadland apunta a otra victoria absoluta

La temporada de premios del cine y TV está en su momento más álgido. Ya se entregaron los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y acaban de anunciarse los nominados a los BAFTA. Nomadland, gran triunfadora como mejor película en ambas premiaciones, nuevamente apunta a otra victoria absoluta con siete nominaciones en la 74ª edición de la gala organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Los ganadores se conocerán en una ceremonia virtual el 11 de abril, en el Royal Albert Hall de Londres.​

En los premios británicos, Rocks, de la cineasta local Sarah Gavron, es su gran contendiente, con siete nominaciones.

Entre las novedades que destacaron en la lista de nominados, es que por primera vez se permitieron competidores del streaming y que cuatro mujeres compiten en el apartado de mejor dirección. Ellas son Chlóe Zhao, por Nomadland; Sarah Gavron, por Rocks; Shannon Murphy, por El glorioso caos de la vida; y Jasmila Zbanic, por Quo Vadis, Aida.

Las favoritas

Nomadland está nominada a mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actriz principal, mejor edición, mejor sonido y mejor fotografía.



Por su parte, Rocks la enfrenta en mejor dirección y mejor actriz principal, y también compite en mejor actriz de reparto, mejor guion original, mejor debut de un escritor, director o productor británico y mejor película británica y mejor casting.

Con seis nominaciones le pisan los talones El padre, Mank, Minari.



Todos los nominados:

Mejor película

El padre

The mauritanian

Nomadland

Promising young woman

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor dirección



Otra ronda - Thomas Vinterberg

El glorioso caos de la vida - Shannon Murphy

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida? - Jasmila bani

Rocks - Sarah Gavron

Mejor actriz



Bukky Bakray - Rocks

Radha Blank - The 40-Year-Old Version

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Frances McDormand - Nomadland

Wunmi Mosaku - Su casa

Alfre Woodard - Clemency

Mejor actriz de reparto



Niamh Algar - Calm with horses

Kosar Ali - Rocks

Maria Bakalova - Borat 2

Dominique Fishback - Judas y el mesías negro

Ashley Madekwe - County lines

Yuh-Jung Youn - Minari

Mejor actor

Riz Ahmed - Sound of metal

Chadwick Boseman - La madre del blues

Adarsh Gourav - El tigre blanco

Anthony Hopkins - El padre

Mads Mikkelsen - Otra ronda

Tahar Rahim - The mauritanian

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya - Judas y el mesías negro

Barry Keoghan - Calm with horses

Alan Kim - Minari

Leslie Odom Jr - Una noche en Miami

Clarke Peters - 5 sangres

Paul Raci - Sound of metal

Mejor guion adaptado



La excavación

El padre

The mauritanian

Nomadland

El tigre blanco

Mejor guion original

Otra ronda

Mank

Promising young woman

Rocks

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película animada

Onward

Soul

Wolfwalkers

Mejor película de habla no inglesa



Otra ronda

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

Su casa

Limbo

Moffie

Rocks

Saint Maud

Mejor actor o actriz emergente



Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sopé Dìrísú



Mejor película británica - Premios BAFTA

Calm with horses

Su casa

El padre

La excavación

Limbo

The mauritanian

Mogul Mowgli

Promising young woman

Rocks

Saint Maud



Mejor documental

Collective

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta

The dissident

Lo que el pulpo me enseñó

El dilema de las redes sociales

Mejor música original



Mank

Minari

Noticias del mundo

Promising young woman

Soul

Mejor casting

Calm with horses, Shaheen Baig

Judas y el mesías negro, Alexa L. Fogel

Minari, Julia Kim

Promising young woman, Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

Rocks, Lucy Pardee



Mejor fotografía

Judas y el mesías negro

Mank

The mauritanian

Noticias del mundo

Nomadland



Mejor edición



El padre

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor diseño de producción

The dig

El padre

Mank

Noticias del mundo

Rebecca



Mejor diseño de vestuario

Ammonite

La excavación

Emma

La madre del blues

Mank



Mejor maquillaje

La excavación

Hillbilly Elegy

La madre del blues

Mank

Pinocchio



Mejor sonido

Greyhound

Noticias del mundo

Nomadland

Soul

Sound of metal



Mejores efectos especiales

Greyhound

Cielo de medianoche

Mulan

El único y gran Iván

Tenet



Mejor corto de animación

The fire next time

The owl and the pussycat

The song of a lost boy



Mejor corto live action

Eyelash

Lizard

Lucky Break

Miss Curvy

The Present