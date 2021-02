Premios Óscar anuncian títulos finalistas de nueve categorías; Bolivia queda fuera

Escucha esta nota aquí

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció ayer la lista de finalistas en nueve categorías para los Óscar 2021: largometraje documental, cortometraje documental, largometraje internacional, maquillaje y peluquería, música original, canción original, cortometraje animado cine, cortometraje live action y efectos visuales.

La película boliviana Chaco, postulada para la categoría mejor largometraje internacional, no se ubicó entre las finalistas.

El listado definitivo de los nominados en todas las categorías de los Óscar 2021 se dará a conocer el 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril.



Largometraje documental

All in: The fight for democracy

Boys state

Collective

Crip camp

Dick Johnson is dead

Gunda

MLK / FBI

The mole agent

My octopus teacher

Notturno

The painter y el ladrón

76 días

Tiempo

Los cazadores de trufas

Bienvenidos a Chechenia



Cortometraje documental



Línea de ayuda para el aborto, esta es Lisa

Call center blues

Colette

Un concierto es una conversación

Ni dividir

Guardia del hambre

Chica histérica

Una canción de amor para Latasha

The speed ​​cubers

¿Qué haría Sophia Loren?



Largometraje internacional

Bosnia y Herzegovina, Quo vadis, Aida?

Chile, The mole agent

República Checa, Charlatan

Dinamarca, Another round

Francia, Two of us

Guatemala, La llorona

Hong Kong, Better days

Irán, Sun children

Costa de Marfil, Noche de reyes

México, Ya no estoy aquí

Noruega, Esperanza

Rumania, Colectivo

Rusia, ¡Queridos camaradas!

Taiwán, A sun

Túnez, El hombre que vendió su piel



Maquillaje y peinado



Aves de presa y la fantástica emancipación de una Harley Quinn

Emma

Las Glorias

Hillbilly elegy

Jingle Jangle: Un viaje navideño

Las pequeñas cosas

Fondo negro de Ma Rainey

Mank

Una noche en Miami

Pinocho



Música original



Ammonite

Blizzard of souls

Da 5 Bloods

The invisible man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

La vida ante sí

Las pequeñas cosas

Mank

El cielo de medianoche

Minari

Mulán

Noticias del mundo

Soul

Tenet

El juicio de los 7 de Chicago



Canción original

Tocadiscos, de All In: The Fight for Democracy

Vea lo que ha hecho, de El vientre de la bestia

La gripe de Wuhan, de Borat Película

Husavik, de Concurso de la canción de Eurovisión: La historia de la saga del fuego

Nunca Break, de Giving Voice

Make It Work, de Jingle Jangle: A Christmas Journey

Fight For You, de Judas y el Mesías Negro

Io sí, de La vida ante sí

Rain Song, de Minari

Muéstrame tu alma, de Mr. ¡Alma!

Loyal brave True, de Mulán

Free, de The one and only Ivan"

Speak now, de One night in Miami

Green, de Sound of Metal

Hear my Voice, de El juicio de los 7 de Chicago





Cortometraje de animación



Madriguera

Genius Loci

Si algo pasa, te amo

Kapaemahu

Opera

Fuera

El caracol y la ballena

A Gerard

Rastros

Sí-Gente



Cortometraje de acción en vivo

Bittu

Da Yie

Sentir a través

La voz humana

El coro de Kicksled

La sala de letras

El presente

Dos extraños lejanos

La camioneta

Ojo blanco



Efectos visuales

Aves de presa y la fantástica emancipación de una Harley Quinn

Bloodshot

Love and monsters

Mank

El cielo de medianoche

Mulán

The one and only Ivan

Soul

Tenet

Bienvenido a Chechenia