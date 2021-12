Primeras críticas de 'Spider-Man: No way home': calificada como la mejor del Universo Marvel

Escucha esta nota aquí

cinemascomics.com

Dirigida por Jon Watts, la última colaboración de Marvel Studios y Sony será la culminación de la primera trilogía en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de Tom Holland como el joven arácnido.

Pero aparte de eso, Spider-Man: No Way Home también unirá a tres generaciones de películas de Spider-Man con personajes de la trilogía del Spider-Man de Sam Raimi y las películas de The Amazing Spider-Man de Marc Webb.



Tras haberse desvelado la identidad secreta de Spider-Man en Lejos de casa, Peter deberá lidiar con el hecho de que todo el mundo sepa quién es, así como todas las personas cercanas a él.

Peter pedirá ayuda al Doctor Strange para que cree un hechizo que haga olvidar a todo el mundo que es Spider-man, sin embargo algo sale mal y provocan la llegada de amenazas multiversales como Doc Octopus de Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx o el duende verde de Willem Dafoe que mantendrán ocupados a Peter y al Doctor Strange.

Hay mucho por lo que estar emocionado en la tercer parte de esta saga. Mientras tanto, las primeras reseñas ofrecen una idea de lo que se puede esperar de la nueva entrega del trepamuros.

Estas son algunas publicadas en los principales portales especializados en cine:

"El Universo Cinematográfico de Marvel no siempre está dispuesta a ser realmente arriesgada, particularmente en las películas independientes que sin duda impactarán al resto de la lista, pero No Way Home no tiene miedo de lanzar un guante completamente nuevo, con un ojo verdaderamente reverencial al pasado y con la esperanza de un nuevo futuro por el que valga la pena luchar. El camino hacia los momentos finales de No Way Home, tanto afectuosos como desgarradores, puede haber tenido algunos obstáculos, pero la oscuridad vale la pena" (Kate Erbland, IndieWire).



"No Way Home es una película de superhéroes perfectamente buena. Tiene un par de piezas geniales; hay una persecución vertiginosa a través de paisajes urbanos al estilo de Escher que se hacen eco de secuencias similares en la primera película de Doctor Strange, pero todavía se siente inventiva, además de algo de tragedia y la sensación de que esto ha sido un montaje para la próxima película" (David Fear, Rolling Stone).

"Spider-Man: No Way Home está en su mejor momento y en su peor momento cuando recuerda otras películas. No solo adopta muchas, muchas líneas de diálogo de las películas de Raimi, sino que también se sumerge en las imágenes alucinantes de Doctor Strange, lo que le da a su estética (ciertamente plana y desigual) un toque de emoción" (Hoai-Tran Bui, / Film).

"Spider-Man: No Way Home toca todas las notas correctas como la última entrega del UCM. Su impacto en el universo en su conjunto, así como los latidos emocionales generales, se sienten ganados. Las actuaciones estelares se encuentran con lo que se siente como una caricatura de un sábado por la mañana plagada de todos los golpes devastadores que esperamos de este universo furtivo. Dejará a los fans sonriendo de oreja a oreja" (Amelia Emberwing, IGN).







Lea también Tendencias Marisa Tomei tuvo que hablar del final de Spider-Man: No Way Home con su sicólogo Todos quieren conocer qué sucederá en el filme que traerá de vuelta a varios villanos icónicos del hombre araña. Mientras tanto, el sicólogo de Marisa Tomei ya recibió los primeros espoilers