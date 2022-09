Programa de trasplante de órganos queda paralizado por falta de dinero

“La Donación (de órganos) debe ser un acto de altruismo , en el cual la sociedad demuestra en su máxima expresión la solidaridad con el prójimo , el poder ayudar a otro a que continúe con su vida de forma normal, y siendo un aporte productivo a esta sociedad, al poder desempeñar las funciones que realizaba antes de caer en enfermedad renal crónica terminal”, indicó el Nefrólogo, Herman Luís Peinado, sin embargo, desde el 2019 al 2022 no se ha realizado ni un trasplante en Santa Cruz porque no hay apoyo económico de la Gobernación, ni del Gobierno Central, informó Germán Quevedo, cirujano y urólogo pediatra.

Quevedo, mencionó que el Hospital Japonés cuenta con la infraestructura y el equipo humano con experiencia, pero no hay los recursos económicos , “el problema se debe a que ni el Gobierno central, ni el Gobierno departamental destinan dinero para este tipo de patologías. El año pasado han fallecido, me han reportado que han fallecido nueve niños por insuficiencia de hígado que necesitaban trasplante”, lamentó.

A tiempo de asegurar, que “la evolución (del trasplante) infelizmente ha sido cortada porque si nosotros nos ponemos a pensar, la instalación de este programa, que es un programa tan importante porque normalmente hay entre 14 a 15 niños que nacerán con problemas por año , para ser trasplantados y no es una sola causa, la causa más frecuente que nosotros vemos es la atresia de vías biliares, donde nacen con los canalículos del hígado totalmente malformados y que no permiten que la bilis fluya, entonces ese hígado llega a hacerse cirrótico, y una vez instalado el programa de trasplante esto debería haberse dado continuidad , seguramente ahora estaríamos haciendo entre diez y doce trasplantes por año, con toda tranquilidad”, manifestó Quevedo.

“El número exacto de pacientes que se han realizado trasplante, pasan los once o doce trasplantes en pediatría, nosotros normalmente tenemos un requerimiento entre cuatro y cinco trasplantes por año , lastimosamente en estos años, antes de la pandemia que debería ser 2019 al 2022 no se ha realizado ni un trasplante, precisamente porque no hay apoyo a este tipo de procedimiento” , precisó el cirujano y urólogo pediatra.

“A mí el trasplante de hígado me ha ayudado bastante como si yo hubiera vuelto a nacer, Dios me dio una segunda oportunidad, porque yo realmente estaba con mi pasaporte listo para irme junto a él. Ahora estoy súper bien, incluso de lo delgada que yo estaba, de pesar 48 kilos, ahora peso 80 kilos, estoy más gordita, pero me siento bien, ya puedo estar en mi negocio todo un día, cosa de que yo no podía hacer. Estoy muy agradecida con mi prima. Ella está gracias a Dios muy bien”, relató Odaliz Sandoval Fernández.