Prohíben a 'influencers' de Reino Unido usar filtros en fotos publicitarias de Instagram

No más pieles perfectas y cuerpos esculpidos que no sean ganados a pulso en Instagram, pero no para todos, solo para los que lucren con fotos retocadas. La Advertising Standards Authority (ASA), organismo de autocontrol publicitario de Reino Unido, se plantó contra los influencers que usen fotos engañosas para promocionar productos de belleza.

La ASA ha prohibido el uso de estos retoques de Instagram a los 'influencers' patrocinados o no por una marca de cosmética, siempre y cuando esa publicidad lleve a un beneficio. En caso de infringir la decisión, el organismo advertirá sobre el retiro de las publicaciones.

La decisión es una respuesta a la campaña de Instagram llamada #filterdrop, iniciada por la usuaria británica Sasha Pallari y en la que pide a los influencers y a las marcas aclarar si han utilizado filtros en las fotos que comparten para promocionar algún producto.

"No pasa nada si no te atreves a salir sin maquillaje, no pasa nada si no apareces sin tu iluminación favorita y no pasa nada si no apareces sin un filtro, pero no está bien engañar a la audiencia para gastar dinero en productos cosméticos que no dan los resultados que crees. Deja de filtrar tu piel para vender", explica la promotora de la iniciativa en su cuenta personal.



En otro post, Pallari argumenta que estas campañas también generan inseguridad en los adolescentes, que llegan a sentirse incómodos con su piel o aspecto por ideales irreales. El reclamo de la joven, que es maquilladora y modelo curvy como se observa en su perfil, llegó a la ASA y, tras seis meses de intercambios de correos, las autoridades le dieron la razón.

"Esto significa que cada vez que alguien promociona un producto de belleza o cuidado de la piel en línea, tenemos mayor posibilidades de ver piel real, textura real, formas reales de nariz, diferentes tamaños de labios, el verdadero color del producto. La cantidad de personas que ya no se compararán con un anuncio que no se puede lograr sin un filtro será prolífica. Lo hicimos", celebró Pallari para anunciar la noticia.